RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ZDF-PolitbarometerCDU-SPD géife Majoritéit verléieren, AfD wier stäerkste Kraaft an Däitschland

RTL Lëtzebuerg
Fir déi éischte Kéier iwwerhaapt huet d'AfD beim ZDF-Politbarometer d'Nues vir.
Update: 17.04.2026 08:40
© AFP

Wann dëse Sonndeg Bundestagswalen an Däitschland wieren, dann hätt Schwaarz-Rout keng Majoritéit méi. Dat geet aus dem neisten ZDF-Politbarometer ervir.
CDU/CSU verléieren ee Prozentpunkt op 25 Prozent an d’SPD géif just nach bei 12 Prozent leien, esou déif, wéi nach ni.

Fir déi éischte Kéier iwwerhaapt am ZDF-Politbarometer wär d’AfD mat 26 Prozent stäerkste Kraaft am däitsche Parlament. Déi Gréng géife virun d’SPD kommen, dat mat 14 Prozent, an d’Linke wier mat 11 Prozent déi schwaachste Partei am Bundestag. Mat grad emol 3 Prozent kéim d’FDP net eran, well si de Krittär, datt eng Partei muss op iwwer 5 Prozent kommen, net erfëllen.

Déi aktuell Regierungspolitik vum Kanzler Merz kënnt och just nach op 27 Prozent Zoustëmmung. A genau dat ass dem ZDF no och de Grond, wisou d’AfD aktuell am Politbarometer d’Nues vir huet. Dräi Véierel vun de Leit ginn nämlech net dovunner aus, datt d’Regierung e wichtege Bäitrag ka liwweren, fir d’Problemer an Däitschland ze léisen. Änlech vill Leit hunn och den Androck, datt SPD an CDU/CSU aktuell net gutt zesummeschaffen.

Klenge Liichtbléck dann awer fir de Friedrich Merz: Datt Däitschland sech net um Krich am Iran bedeelegt, fannen iwwer 90 Prozent vun de Befrote gutt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.