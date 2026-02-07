Se gounge viral a goufe virun allem vun Trump-frëndlechen Notzer weiderverbreet. Dës hunn an der Aktioun eng “Menace” fir d’Meenungsfräiheet gesinn a Biller zu Protestsymboler gemaach. A Wierklechkeet goufen d’Biller awer vu Kënschtlecher Intelligenz (KI) hiergestallt, wéi eng Rëtsch visuell Ongereimtheete vermudde loossen. Ausserdeem gouf et AFP-Recherchen no de 5. Februar keng Biller vun der Operatioun.
D’Soziaalt Netzwierk X huet d’Perquisitioun als “politesch motivéierte Mëssbrauch vun der Justiz” verurteelt a matgedeelt, et géif ee sech “net aschüchtere loossen” (Link hei archivéiert).
“D’Uschëllegungen, déi fir dës Perquisitioun ugeféiert goufen, sinn onbegrënnt, an X bestreit kategoresch, dass et eng Strofdot begaangen huet”, housch et an enger Publikatioun vum Sozialen Netzwierk, déi de selwechten Dag erausgoung (Link hei archivéiert).
Dem Elon Musk säi Soziale Reseau huet am selwechte Message matgedeelt: “D’franséisch Justizautoritéiten hunn haut d’Büroe vun X zu Paräis am Kader vun enger politesch motivéierter strofrechtlecher Enquête opgrond vu Manipulatiounsvirwërf bei Algorithmen an angeebleche frauduléisen Datenextraktiounen duerchsicht. Mir si vun dëser Entwécklung enttäuscht, awer se kënnt fir eis net iwwerraschend.”
E puer Stonnen no der Duerchsichung hunn e puer Trump-frëndlech Internetnotzer, dorënner de franséischen Ënnerstëtzungskommitee fir den amerikanesche President Donald Trump, e Bild gedeelt, dat de vermeintlechen Ugrëff op d’Meenungsfräiheet symbolesch duerstelle soll. Et weist Gefierer vun der Police nationale an uniforméiert Polizisten, déi an d’Gebai erafueren. Iwwert dem Agang vum Haus, dat als franséische Sëtz vum Sozialen Netzwierk ausgewise gëtt, ass e risegt X-Logo ze gesinn.
“Dës Foto an dat, wat sech dohannert verstoppt, mécht Angscht ëm d’Meenungsfräiheet a Frankräich!”, sot de fréieren Europadeputéierte Gilbert Collard op X an engem Bäitrag, deen dausendfach gedeelt an zënter dem 4. Februar vu méi wéi 3.000 Notzer geliket gouf (Link hei archivéiert).
De Comité Trump France huet geschriwwen: “D’Foto vun dësem Joresufank a Frankräich”.
Änlech Messagë sinn och op Facebook an an diverse Sproochen am Ëmlaf, dorënner Däitsch, Englesch a Chineesesch.
“ET FÄNKT UN. MIR MUSSE REAGÉIEREN. Duerch X gëtt d’Recht op fräi Meenungsäusserung ugegraff. Et ass Är Stëmm, déi menacéiert ass”, huet sech de Franco-Amerikaner Nicolas Conquer opgereegt, ee vun den äifregste Verdeedeger vum amerikanesche President an de Medien. Och hien huet seng Abonnenten dozou opgeruff, de 7. Februar “fir d’Meenungsfräiheet” ze demonstréieren.
Fir seng Iddi ze illustréieren, huet hien e weidert Bild - och op Englesch a Franséisch - verlinkt, dat e Polizist vun hanne virun engem Gebai weist, dat als Sëtz vun X duergestallt gëtt.
Am Abrëll 2022 hat den Elon Musk en definitiven Accord mam Conseil d’administration vun Twitter (elo X) fonnt, fir d’soziaalt Netzwierk mat engem Wäert vu 44 Milliarden US-Dollar ze iwwerhuelen. Schonn deemools hat hien als Zil ausginn, d’Meenungsfräiheet verdeedegen ze wëllen (Link hei archivéiert).
“D’Meenungsfräiheet ass d’Fundament vun enger funktionéierender Demokratie, an Twitter ass déi digital ëffentlech Plaz, wou wichteg Sujete fir d’Zukunft vun der Mënschheet diskutéiert gi wäerten”, hat de Chef vun Tesla a SpaceX de 25. Abrëll 2022 gesot.
Bis de 5. Februar hat d’AFP awer keng Spuer vun authentesche Biller vun dëser Aktioun fonnt, iwwer déi an de Medien a Frankräich a besonnesch an den USA ausféierlech bericht gouf.
D’Biller, déi fir d’Illustréierung vun der Perquisitioun vum 3. Februar erstallt goufen, waren a Wierklechkeet vun enger KI erstallt ginn. Si haten als Zil, de Message ze verstäerken, dass d’Meenungsfräiheet vun der franséischer Justiz mat Féiss getrëppelt géif.
Bei méi geneeër Betruechtung vun de Biller falen eng Rëtsch visuell Ongereimtheeten op, déi typesch fir KI-generéiert Contenue sinn.
Op dem éischte Bild erschéngen d’Gesiichter vun de Persounen, déi am Gebai sëtzen, verzerrt, genee wéi d’Immatrikulatiounsplacke vun de Gefierer vun der franséischer Police nationale.
Ausserdeem ënnerscheet sech d’Ofzeechen op dem lénksen Aarm vum Polizist riets am Bild vum echten Emblème. Besonnesch ass de rietse Stréch méi kuerz wéi op dem offiziellen Ofzeechen.
Ausserdeem fält op, dass de Bord vun der Karosserie um viischte Pare-choc vum rietse Gefier e ganz däitlechen an onnatierlech wäisse Bord huet, wat och op e KI-generéiert Bild hiweist.
AFP Factuel konnt och feststellen, dass d’Bild mat Hëllef vu Google AI, dem Modell fir Kënschtlech Intelligenz vu Google, erstallt gouf, an deem den Tool SynthID benotzt gouf, deen d’Identifizéierung vu Contenuen erméiglecht, déi mat dëser Technologie produzéiert goufen (Link hei archivéiert).
Dat zweet Bild weist eng Rëtsch Anomalien op: D’Gesiichter vun de Passanten a vun engem Polizist am Hannergrond si verschwommen, verzerrt oder asymmeetresch, an d’Opschrëften op den Uniforme vun de Forces de l’ordre sinn net ze erkennen.
Eng vun der AFP duerchgeféiert Analys mam syntheetesche Bilddetekter vum Verifizéierungstool InVID-WeVerify, deen d’AFP mat entwéckelt huet, ergouf, dass d’Bild mat enger Warscheinlechkeet vun 99 Prozent vu Kënschtlecher Intelligenz hiergestallt gouf.
Zum Zäitpunkt vun der Publikatioun vun dësem Artikel war et der AFP net méiglech, d’offiziell Adress vum franséische Siège vun X mat Sécherheet ze confirméieren, well X net op Ufroe vun der Norichtenagence geäntwert huet.
Duerch eng Stéchwierdersich op Google (“siège Twitter Paris”) konnt d’AFP zwee franséisch Etablissementer vun X (fréier Twitter) ermëttelen, déi am Annuaire des entreprises als “aktiv” opgeféiert waren (Link hei archivéiert).
Eent vun dësen Etablissementer, dat als “Haaptsëtz” vun der Plattform bezeechent gëtt, befënnt sech zënter dem 5. November 2012 op der Nummer 10, Rue de la Paix am zweeten Arrondissement vu Paräis.
Opgrond vun dëse Resultater konnt d’AFP d’Fassad vum Gebai mat Hëllef vu Google Street View geolokaliséieren a feststellen, dass do keen X-Schëld ze gesinn ass (Link hei archivéiert).
Beim Consultéiere vun de Google-Street-View-Biller, déi den Zäitraum vun August 2013 bis Abrëll 2025 ofdecken, huet d’AFP keen Hiweis op e Schëld mam Logo vum Sozialen Netzwierk vum Elon Musk fonnt, am Géigesaz zu den am Internet kurséierende KI-generéierte Biller.
Am Annuaire des entreprise ass och eng zweet Adress ze fannen: 17, Rue Scribe, am néngten Arrondissement vu Paräis. Do ass eng Entitéit, déi mat X a Verbindung steet, zënter dem 12. Mee 2016 als aktiv gemellt (Link hei archivéiert).
Och hei huet d’Fassad vum Gebai keng Ähnlechkeet mat de KI-generéierte Biller, déi an de Sozialen Netzwierker gedeelt goufen.
Den 3. Februar huet eng zu Paräis usässeg AFP-Journalistin d’Plaz besicht. Et konnt awer keng siichtbar Presenz vum Sozialen Netzwierk X festgestallt ginn.
D’Perquisitioun an d’Convocatioun vum Elon Musk an der fréierer Directrice générale Linda Yaccarino duerch d’franséisch Autoritéite fir den 20. Abrëll markéieren eng nei Etapp an de verschiddene Geriichtsverfaren, déi a Frankräich an an Europa wéinst de ville Feelentwécklungen, déi der Plattform virgeheit ginn, ageleet goufen (Links hei , hei an hei archivéiert).
Géint X gëtt opgrond vun Algorithmen, déi als virageholl gëllen, ermëttelt. D’Ermëttlunge goufen no Hiweiser op d’Funktiounsweis vu Grok, der Kënschtlecher Intelligenz vun der Plattform, ausgedeent.
Dëse Faktencheck gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.