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Déidlecht Ongléck am PakistanDaach vun Nohëllefsschoul an de Koup gefall - op d'mannst 14 Kanner gestuerwen

AFP, iwwersat vun RTL
Ëmmer nees kënnt et a Pakistan zu déidlechen Onglécker, bei deenen Diecher a Gebaier a sech zesumme falen. Zu Lahore sinn esou elo op d'mannst 14 Kanner ëm d'Liewe komm.
Update: 30.06.2026 19:31
Bei einem Dacheinsturz in Pakistan sind nach Behördenangaben mindestens 14 Kinder ums Leben gekommen. Fünf weitere Kinder wurden nach Behördenangaben am Dienstag verletzt, als in Lahore im Osten des Landes das Dach einer Nachhilfeschule einstürzte.
Op d'mannst 14 Kanner si gestuerwen, wéi den Daach vun enger Nohëllefsschoul a Pakistan an de Koup gefall ass.
© AFP

A Pakistan sinn op d'mannst 14 Kanner ëm d'Liewe komm, wéi en Daach a sech zesummegefall ass. Fënnef weider Kanner goufen den Autoritéiten no blesséiert. Wéi et heescht, war en Dënschdeg zu Lahore am Oste vum Land den Daach vun enger Nohëllefsschoul an de Koup gefall. Zwee Leit goufen an deem Kontext scho festgeholl.

D'Doudesaffer waren den Dokteren no am Alter tëscht véier an zwielef Joer. Op Biller vum pakistanesche Sender Geo News ware Rettungsekippen an Zivilisten ze gesinn, déi mat Schëppen an de bloussen Hänn Äerd a Stécker ewechgedroen hunn. D'Ongléck war an engem dicht bewunnte Wunngebitt geschitt.

A Pakistan falen ëmmer nees Diecher a Gebaier a sech zesummen. D'Ursaachen dofir sinn dacks Sécherheetsstandarden, déi net agehale ginn a mannerwäerteg Baumaterialien. Am Juli zejoert ware 27 Leit ëm d'Liewe komm an 10 blesséiert ginn, wéi e Gebai vu fënnef Etagen zu Karachi an de Koup gefall war.

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