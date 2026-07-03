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No knapps aacht Méint am AmtDe moldawesche Premier Alexandru Munteanu trëtt zeréck

AFP, iwwersat vun RTL
Den 62 Joer ale Muntenau ass e politesche Quereinsteiger. Hie gouf am Oktober zejoert vun der moldawescher Presidentin Maïa Sandu fir de Poste vum Regierungschef virgeschloen.
Update: 03.07.2026 11:14
Hie kéint säi Mandat net méi senge Prinzippien an Iwwerzeegungen entspriechend ausüben, sou de Munteanu.
© STR/NurPhoto via AFP

De moldawesche Premierminister Alexandru Munteanu huet e Freideg säi Récktrëtt annoncéiert. Dat knapps aacht Méint nodeems hien de Posten ugetrueden huet.

Wéi de Munteanu op sengem offizielle Facebook-Profil schreift, hätt hien d'Aufgab, als Premierminister ze déngen, mat engem déiwe Flichtbewosst an enger Iwwerzeegung, dass hien zu engem positive Wandel kéint bäidroen, ugeholl. Ma hie kéint säi Mandat net méi senge Prinzippien an Iwwerzeegungen entspriechend ausüben.

Den 62 Joer ale Muntenau ass e politesche Quereinsteiger. Hie gouf am Oktober zejoert vun der moldawescher Presidentin Maïa Sandu fir de Poste vum Regierungschef virgeschloen, nodeems dëser hir Partei "Aktioun a Solidaritéit" am September d'Parlamentswale gewonnen hat. Wärend de Wale goufen et ëmmer nees Reproche vu Manipulatioun duerch Russland. Moskau huet dat ëmmer dementéiert.

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