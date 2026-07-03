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Äerdbiewen a VenezuelaZuel vun den Doudesaffer klëmmt op iwwer 2.500

AFP, iwwersat vun RTL
E Mëttwoch lescht Woch hate jo zwee staark Äerdbiewe kuerz hannerteneen den Norde vu Venezuela getraff.
Update: 03.07.2026 07:24
© MARTIN BERNETTI/AFP

D'Zuel vun den Doudesaffer duerch déi zwee schro Äerdbiewen a Venezuela ass op iwwer 2.500 geklommen. Et wiere bis ewell 2.595 Doudesaffer gemellt ginn, sou d'Iwwergangspresidentin Delcy Rodríguez en Donneschdeg op enger Pressekonferenz. Ronn 12.400 Persoune goufen bis ewell als blesséiert gemellt.

D'Iwwergangspresidentin vum Land huet iwwerdeem verséchert, dass d'Rettungsekippe weider no Iwwerliewende siche géifen. Zu der Zuel vu vermësste Persoune goufe keng Detailer genannt. D'Autoritéite vum südamerikanesche Land huet bis ewell evitéiert, sech heizou ze äusseren. Schätzunge vun de Vereenten Natiounen no kéint d'Zuel vun de Vermëssten awer bei bis zu 50.000 leien.

E Mëttwoch lescht Woch haten zwee staark Äerdbiewe kuerz hannerteneen den Norde vu Venezuela getraff.

Wann dir mat enger Spend de Leit a Venezuela hëllefe wëllt:

Hëllef fir Venezuela
Dës ASBLe sammele Spende fir d'Affer vum Äerdbiewen

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