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Elo offiziellDe Poopst Leo XIV. kënnt am September op Metz

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De Chef vun der kathoulescher Kierch kënnt den 28. September op Metz an hält do eng Mass an der Kathedral Saint-Étienne.
Update: 09.06.2026 17:19
© David Grandmougin / Unsplash

Dëse Besuch ass Deel vun enger méi grousser Frankräich-Rees. De Poopst kënnt de 25. September op Paräis, wou hien eng Mass an der Kathedral vun Notre-Dame hale wäert. Den Dag drop feiert hien eng grouss Mass dobaussen an der Haaptstad. Duerno geet et dann op Lourdes, ier hien op Metz weiderreest.

De Bëschof vu Metz, Philippe Ballot, huet sech ganz erfreet iwwer dës Ukënnegung gewisen. Hien huet betount, datt d'Muselregioun eng Geschicht vu Konflikter, awer och vun Zesummefannen huet. Dobäi huet hien op de Robert Schuman higewisen, deen als ee vun de Grënner vun der europäescher Integratioun gëllt.

De Besuch vum Poopst gëtt als aussergewéinlecht Evenement ugesinn a soll vill Gleeweg aus Frankräich, Lëtzebuerg an den Nopeschregiounen op Metz zéien.

Fir d'Stad Metz ass et ee vun de bedeitendste reliéisen Evenementer vun de leschte Joren.

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