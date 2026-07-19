D'Ukrain mellt op en Neits russesch Attacken. Rieds geet vu massive Loftattacken op d'Haaptstad Kiew an der Nuecht op e Sonndeg. Dobäi wier eng Persoun gestuerwen an 13 wiere blesséiert ginn.
Wéi et vun der ukrainescher Police heescht, wiere sechs Staddeeler vun den Attacke viséiert gewiescht. Et wier zu Schied u Wunnhaiser, engem Akafszenter an engem Fräizäit-Komplex komm.
Vu Russland heescht et, bei den Attacke wiere Logistikzentere viséiert gewiescht, an deene Baudeeler fir Waffen, Dronen a Rakéite stockéiert wären.
Iwwerdeems mellt de Gouverneur vun der Regioun Dnipropetrowsk ee weidert Doudesaffer bei russeschen Dronenattacken.