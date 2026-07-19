Am Iran ass eng weider Kéier d'Doudesstrof géint zwee Männer vollstreckt ginn, déi am Zesummenhang mat de regierungskritesche Protester vum leschte Wanter stoung. Den Erfan Esfandiaria an de Gol-Mohammed Mohammadi wiere schëlleg geschwat gëtt, fir den Doud vun zwee Polizisten um Bord vun enger Demonstratioun an der Stad Isfahan verantwortlech ze sinn, esou den iranesche Justizministère. Si waren e Sonndeg am fréie Moien duerch Erhänken zum Doud komm.
Der Erklärung no hate béid Männer "Poliziste mat engem Seel un e Verkéiersschëld gebonnen, si mat Steng blesséiert, mat Bensinn iwwergoss an ugefaangen." D'Dot hätte si gefilmt an d'Opnamen un Tëleeschaînen am Ausland geschéckt, esou heescht et weider.
Den Autoritéiten no hätt dat iewescht iranescht Geriicht d'Doudesstrof vu béide Männer confirméiert, éier si higeriicht goufen. Detailer zum Alter oder wéini si festgeholl goufen, goufen net bekannt gemaach. Och iwwert de Prozess ass näischt gewosst.
Enn Dezember hate sech Protester wéinst der schlechter ekonomescher Situatioun am Iran séier zu Demonstratioune géint déi politesch Féierung ausgebreet. Den 8. an 9. Januar haten dës hiren Héichpunkt. Dono hat et aus Teheran geheescht, datt wärend de Protester 3.000 Leit ëm d'Liewe komm sinn. D'Gewalt, déi ausgebrach wier, ass den Iraner no op "Terrorattacken" vun den USA an Israel zeréckzeféieren. Mënscherechtsorganisatioune schwätzen awer vun Ënnerdréckungswelle mat dausenden Doudesaffer.
Den Iran gehéiert mat China zu deene Länner, an deenen déi meescht Doudesstrofen och ausgefouert ginn. No den amerikaneschen an israeeleschen Attacken Enn Februar hunn d'Hiriichtunge weider zougeholl, besonnesch am Zesummenhang mat den Demonstratiounen am Dezember a Januar.