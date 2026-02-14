Um Bord vun der Sécherheetskonferenz hunn zu München eng 200.000 bis 250.000 Leit géint déi iranesch Regierung demonstréiert. De Jong vum fréiere Schah, dem Reza Pahlavi, war och bei der Manif mat dobäi. Wéi hien op d’Bün gaangen ass, hunn eng Partie Leit “Laang lief de Kinnek” geruff. De Palhavi hat zu München awer gesot, datt et him net ëm een Titel goe géing an hie sech keng Kroun op de Kapp setze wéilt. Déi verschidde Riedner hu sech fir ee friddleche Wiessel hin zu enger Demokratie am Iran ausgeschwat. Déi aktuell Regierung misst iwwerdeems zur Responsabilitéit gezu ginn. Parallel zu München goufen och Demonstratiounen zu Toront a Los Angeles organiséiert.