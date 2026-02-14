RTL TodayRTL Today
Pierre Jans
Anescht wéi den US-Vizepresident nach d'lescht Joer huet den US-Ausseminister eng frëndschaftlech Ried gehalen, bei där et awer och Kritik un Europa gouf.
Update: 14.02.2026 10:00
Den US-Ausseminister Marco Rubio bei der 62. Münchener Sécherheetskonferenz.
© THOMAS KIENZLE/AFP

“D’USA an Europa wäerte fir ëmmer verbonne bleiwen. D’USA wäerte fir ëmmer e Kand vun Europa bleiwen.” Fir déi Aussoen krut den US-Ausseminister Marco Rubio Applaus op der Münchener Sécherheetskonferenz. Anescht ewéi den US-Vizepresident JD Vance dat lescht Joer huet den Ausseminister eng frëndschaftlech Ried op europäeschem Buedem gehalen. Wat an Europa geschitt, hätt ëmmer och en Impakt op d’USA an hir national Sécherheet.

Dem Rubio no hätt déi westlech Zivilisatioun all Grond, fir houfreg ze sinn. An deem Sënn huet hien den Europäer Komplimenter gemaach. Dat hei wär de Kontinent vun der Rechtsstaatlechkeet, de Kontinent vum Dante, dem Michelangelo, awer och de Beatles an de Rolling Stones. De Rubio huet awer och vu Feeler geschwat. Déi massenhaft Migratioun hätt Europa an eng Kris gedriwwen. Et wär eng Menace fir de Westen. Och beim Handel hätt ee villes falsch gemaach. Onofhängegkeete missten ofgebaut a westlech Liwwerketten dogéint opgebaut ginn.

Da misst virop d’UNO iwwerduecht ginn, betount de Marco Rubio. Hiren Impakt wär limitéiert. Et wären d’USA, déi a Gaza fir de Waffestëllstand an am Iran fir Rou gesuergt hätten. An et waren och d’USA, déi Venezuela vun engem Diktator befreit hätten. Et wär schéin, wann all déi Konflikter diplomatesch kéinte geléist ginn, esou den US-Ausseminister. Ma d’Welt wär net esou.

De Weste misst seng Biergerinnen a Bierger schützen. D’USA an hire President Trump verlaangen e staarken Alliéierten, huet de Rubio de prominenten Gäscht am Hotel Bayrischer Hof matgedeelt. Si wäre géint de Status Quo, deen net funktionéiert. D’USA wéilte mat hiren eelsten Alliéierten, den Europäer, zesummen an eng hoffnungsvoll Zukunft goen. Si wéilten déi al Frëndschaft mat neiem Liewen erfëllen. Et soll eng couragéiert, dynamesch an innovativ Allianz sinn, fir an en neit Joerhonnert ze starten, huet den US-Ausseminister betount.

E Message vun Partnerschaft also vum US-Ausseminister. Den Däitsche Bundeskanzler Merz hat e Freideg fir d’Ouverture vun der Konferenz gemengt, d’Europäer missten op eegene Féiss stoen. An de franséische President Macron huet um selwechten den Owend d’Europäer motivéiert, op hir Wäerter ze zielen.

Nom Marco Rubio war et nach e Samschdeg de Moien um chineeseschen Ausseminister. De Wang Yi hat virdrun an der chineesescher Presse schonn d’EU opgefuerdert, mat China ze kooperéieren. China géif eng Chance fir d’EU duerstellen, esou de chineeseschen Ausseminister. De Marco Rubio sot op Nofro hin, och d’USA wéilten diplomatesch Bezéiunge mat China. A senger Ried huet de Rubio déi grouss geopolitesch Sujeten net konkret ugeschwat: Ukrain, Russland, China, oder och Grönland koumen net dra vir.

