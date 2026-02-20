Um Moien no der provisorescher Festnam vum fréiere Prënz Andrew hunn d’Ermëttler d’Perquisitioun vu sengem fréiere Wunnsëtz weidergefouert. Opnamen hu Polizisten a schwaarz Gefierer e Freideg bei der Royal Lodge um Terrain vum Schlass Windsor gewisen, wou de 66 Joer alen Ex-Prënz bis viru Kuerzem gelieft huet. Den Andrew Mountbatten-Windsor steet am Verdacht, a senger Zäit als britteschen Handelsemissär vertraulech Rapporten un de verurteelte Sexualstroftäter Jeffrey Epstein weiderginn ze hunn.
Géint den Andrew gëtt wéinst dem Verdacht op Feelverhalen an enger offizieller Funktioun ermëttelt. De fréiere Prënz, dee wéinst senge Relatiounen zum Epstein all royal Titelen an Éiere verluer huet, war en Donneschdeg de Moien op sengem 66. Gebuertsdag vun der Police festgeholl a stonnelaang festgehale ginn. Eréischt um Owend koum hien nees fräi. Zanterhier ass hien a sengem neien Doheem um Terrain vum Schlass Sandringham an Ostengland, wouhin hien op Uerder vum Kinnek Charles III. viru ronn zwou Wochen huet misste plënneren.
Déi éischt Festnam vun engem Member vun der kinneklecher Famill zanter Joerhonnerten huet e Freideg d’Titelsäite vun de britteschen Zeitungen dominéiert. D’Boulevardzeitung “The Sun” huet ënnerstrach, datt den Andrew no senger Festnam wéi all gewéinleche Verdächtegen eng Spautprouf a seng Fangerofdréck huet missen ofginn an och huet misse fir eng Policefoto fir d’Verbriecherkartei poséieren.
Déi dramatesch Entwécklung huet déi brittesch Monarchie schockéiert. Virun allem déi vill Onkloerheeten an nach oppe Froen an der Epstein-Affär missten dem Kinnekshaus Suerge maachen, sot de Royal-Expert Ed Owens der Noriichtenagence AFP. De Kinnek Charles III. hat mat enger perséinlech ënnerschriwwener Erklärung op d’Festnam vu sengem Brudder reagéiert a betount, d’Gesetz misst “säi Laf huelen”. Den Ermëttler huet hien op en Neits déi komplett Ënnerstëtzung vum Kinnekshaus garantéiert.
Bei den Ermëttlunge géint den Andrew geet et ëm de Verdacht, vertraulech Informatiounen un den Epstein. An engem Mail aus den Epstein-Files vum November 2010 hat den Andrew dem US-Finanzberoder wuel no enger déngschtlecher Asien-Rees Rapporten iwwer e puer vun de Länner ginn, an deenen hie war.
Engem Rapport vun der BBC no huet den Andrew dem Epstein och Hiweiser zu méiglechen Investitiounsobjete ginn, déi hien op senger Rees gesammelt hat. Hie wier bei der Rees donieft vu Geschäftpartner vum Epstein begleet ginn. Handelsemissäre hu Schweigeflicht am Zesummenhang mat Informatiounen, déi si op hire Reese kréien. Bei enger Verurteelung wéinst Feelverhalen an offizieller Funktioun dreeën a Groussbritannien bis zu liewenslaangem Prisong.
