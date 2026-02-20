D’Missioun Artemis II gesäit vir, datt véier Astronauten eng zéng Deeg laang Rees ëm déi wäit Säit vum Mound maachen an dono erëm op d’Äerd zeréckkommen. Dëst gëllt als wichtege Schrëtt op dem Wee zu enger zukünfteger Landung um Mound.
Den Startdatum gouf festgeluecht, nodeems ee sougenannte “Wet Dress Rehearsal” erfollegräich ofgeschloss gouf – e wichtegen Test virum Start, bei deem d’Rakéit mat Brennstoff gefëllt an de komplette Countdown duerchgespillt gëtt.
Et war den zweeten Testlaf vum Artemis-Team am Kennedy Space Center a Florida.