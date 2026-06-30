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Propos vu Frankräich refuséiertDen Iran wëll net, datt aner Natiounen d'Séi-Minnen an der Strooss vun Hormus raumen

RTL Lëtzebuerg
Esou Initiative wieren eng Provokatioun a géife géint de Kaderaccord tëscht dem Iran an den USA verstoussen.
Update: 30.06.2026 06:51
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Kontradiktoresch Aussoen iwwer weider Friddensverhandlungen tëscht den USA an dem Iran. Den US-President Trump sot, datt nach um Dënschdeg am Katar géif weider verhandelt ginn, dat op Ufro vum Iran. Vum Iran heescht et dogéint, et wier keen neie Rendez-vous fixéiert. Et géife just Gespréicher op reng techneschem Niveau weiderlafen.

Den Iran wëll iwwerdeems net, datt aner Natiounen d'Séi-Minnen am Hormuspassage raumen. Eng entspriechend Propos vu Frankräich gouf refuséiert. Esou Initiative wieren eng Provokatioun a géife géint de Kaderaccord tëscht dem Iran an den USA verstoussen. Exklusiv den Iran wier zoustänneg, fir d'Minnen aus dem wichtege Mierespassage ze huelen, sou heescht et vun Teheran.

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