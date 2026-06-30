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Wochelaang gouf ausgezieltKeiko Fujimori wënnt Presidentschaftswalen am Peru

RTL Lëtzebuerg
De Géigekandidat Sánchez wëll d'Resultat net acceptéieren.
Update: 30.06.2026 11:16
© CONNIE FRANCE/AFP

Am Peru huet déi rietsgeriichte Politikerin Keiko Fujimori d'Presidentschaftswale knapp gewonnen. Am zweeten Tour koum si nëmmen op 50,1% vun de Stëmmen. Hire lénke Géigekandidat Sánchez huet schonn annoncéiert, datt hien d'Resultat net wäert acceptéieren. D'Differenz ware just e puer Dausend Stëmmen, deemno eng vun de knappsten Entscheedungen an der Geschicht vum Land. D'Wale ware schonn de 7. Juni. Duerno gouf wochelaang ausgezielt an nach eng Kéier nokontrolléiert.

D'Wal symboliséiert e fundamentale Konflikt am Land: op där enger Säit eng konservativ Politik mat Fokus op Sécherheet a wirtschaftlech Liberaliséierung, vertrueden duerch d'Fujimori. Op där anerer Säit sozial Reformen an eng méi staark Roll vum Staat, wéi de Sánchez et virgeschloen huet.

Am Ganze bleift de Peru domat en déif gespléckt Land, an dës Wal weist, datt d'politesch Instabilitéit an d'Onzefriddenheet an der Bevëlkerung nach ëmmer grouss sinn.

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