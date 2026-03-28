Iran-Krich

Déi iranesch Haaptstad Teheran gouf an der Nuecht op e Samschdeg iwwerdeems nees bombardéiert.
Update: 28.03.2026 07:02
© MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

De Krich am Iran ass elo 4 Wochen am gaangen. A kee weess wéi et weider geet. Israel an d’USA hunn den 28. Februar mat Loftattacken op den Iran ugefaangen. Teheran reagéiert mat Rakéiten- an Dronenattacken op Israel, op d’Golfstaaten an op US-Ariichtungen an der Regioun. Den Iran blockéiert och Pëtrolsliwwerungen, wat fir Enkpäss suergt a fir Präisser, déi an d’Luucht ginn.

Déi iranesch Haaptstad Teheran gouf an der Nuecht op e Samschdeg nees bombardéiert.

D’Roserei bei den Noperen, den arabesche Golfstaaten, gëtt och ëmmer méi grouss. Hire Geschäftsmodell funktionéiert net méi, deen um Export vu Pëtrol a Gas baséiert. An och den Tourismus leit an dat weltwäit.
De Fluchverkéier ass enorm betraff, mat Loftraumspären, blockéierten Hubs wéi Dubai oder Doha fir ëmzeklammen a Kerosin-Käschten, déi staark an d’Luucht gaange sinn.
Vill Leit hunn och Sécherheetsbedenken. Zypern zum Beispill ass dat EU-Land, dat geografesch am noosten um Noen Oste läit, a vill Leit hunn hir Vakanz do ofgesot. Arabesch Touristen a Gäscht aus Asien sinn an Europa och vill méi rar ginn.

Den Donald Trump huet sech op en Neits iwwer d’NATO beklot an d’Hëllef, déi géif ausbleiwen. Hie wëll jo Ënnerstëtzung bei der Strooss vun Hormus, fir déi ze deblockéieren.
Besonnesch am Viséier huet hien den däitsche Kanzler, säi Kolleeg “Friedrich”. Dee géif jo soen: Et wär net eise Krich. Och Frankräich a Groussbritannien huet den Trump kritiséiert, an huet nees eng Kéier widderholl, den Ukrain-Krich géif dann och d’USA näischt ugoen.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Diesel a Masutt ginn erëm e gudde Batz méi deier
Mindestloun vun 2027 un 170 Euro méi héich
Patronat schwätzt vu "schwéierem Aschnëtt" fir Betriber, OGBL vun "Doudesstouss fir de Sozialdialog mat de Gewerkschaften"
Video
Audio
Fotoen
72
Als Sécherheetsmesure
Luxair-Vol vu Lëtzebuerg op Porto huet mussen ëmdréinen
Aueren, Bijouen a Medailen
Besëtzer vu geklaute Géigestänn gesicht
Fotoen
Le grand Écart
Mindestloun misst 34 € an d'Luucht goen, sou d'IGSS – 303 €, sou d'Chambre des Salariés
Audio
36
Weider News
Affer vu Gruppevergewaltegung
Den Doud an de Suizid vun enger jonker Fra vu 25 Joer a Spuenien gi ganz emotional diskutéiert
Keng Exporter méi vum 1. Abrëll un
Russland geet de Bensinn aus
Däitschland
Parquet confirméiert "Ufanksverdacht" géint de Schauspiller Christian Ulmen
Zwee Kanner sëtze virun engem Bildschierm.
Recommandatioune vu brittescher Regierung
Keng Ecrane fir Kanner ënner zwee Joer
1
Fir den 250. US-Onofhängegkeetsdag
US-Dollarschäiner kréien d'Ënnerschrëft vum President Donald Trump
Video
19
Ouverture vu Strooss vun Hormus
US-President Trump verlängert nees Ultimatum un den Iran
