Baden-WürttembergDräi Blesséierter no Groussbrand an enger Disko mat 750 Leit

Et si si Biller déi un d'Katastrof vu Crans Montana erënneren: Am däitsche Kehl, just op där anerer Säit vu Stroossbuerg, huet et an enger Groussraum-Disko gebrannt an där Plaz fir 1.500 Leit ass.
Update: 29.03.2026 16:23
D’Feier ass an de fréie Moiesstonnen ausgebrach, honnerte Leit konnte sech awer rechtzäiteg a Sécherheet bréngen. Et ass kengem Mënsch eppes geschitt, dräi Persounen hu wéinst der Opreegung misse behandelt ginn. D’Disko gouf dogéint komplett zerstéiert. Den Ament, wéi d’Feier ausgebrach ass, waren der Police no eng 750 Leit am Gebai.

Clientë soen, d’Personal vun der Disko hätt Alarm geschloe. D’Leit wieren och e puer Mol op Däitsch, Franséisch an Englesch opgefuerdert ginn, sech dobaussen a Sécherheet ze bréngen. D’Personal hätt d’Clientë berouegt an hinne bei der Evakuatioun gehollef. 80 Pompjeeën, Secouristen a Poliziste waren am Asaz. D’Ursaach vum Feier ass nach net gekläert.

Das US-Verteidigungsministerium hat Medienberichten zufolge weit fortgeschrittene Pläne für eine wochenlange Bodenoffensive im Iran vorgelegt. Die Pläne umfassten Einsätze auf der Insel Charg sowie in Küstenstandorten nahe der Straße von Hormus.
US-Medie mellen
Den US-Verdeedegungsministère soll eng Buedemoffensiv am Iran preparéieren
De Sëtz vun der WTO zu Genf.
Duerchbroch a Verhandlungen net a Siicht
D'Welthandelsorganisatioun WTO wäert esou séier nach net reforméiert ginn
Kurz vor Ostern sind zwölf Tonnen Schokoriegel der Marke Kitkat gestohlen worden. Das Unternehmen erklärte, ein Lastwagen mit 413.793 Packungen Kitkat sei "während des Transits in Europa gestohlen" worden.
Kuerz virun Ouschteren
12 Tonne KitKat-Schockela goufe geklaut
Eemol mat an eemol ouni: De Palast vun der Kultur zu Warschau a Polen wärend der Earth Hour.
Earth Hour
Op bekannte Monumenter goufen eng Stonn laang d'Luuchten ausgeschalt
1
Im Beisein von Machthaber Kim Jong Un hat Nordkorea laut Staatsmedien einen neuen Raketenantrieb getestet. Der Test des Feststoffraketenantriebs sei "Teil des nationalen Verteidigungsentwicklungsplans im Zeitraum des neuen Fünfjahresplans".
Nordkorea
Ënner Opsiicht vum Kim Jong Un gouf en neie Feststoff-Rakéitenundriff getest
Weltweit sterben jedes Jahr eine Viertelmillion Menschen an einer Hirnhautentzündung - besonders viele von ihnen in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Samstag in der Fachzeitschrift "Lancet Neurology" veröffentlichten Studie.
Etüd
Weltwäit stierwen all Joer ronn 250.000 Mënschen un enger Meningite
