Strooss vun HormusDräi Pëtrolstanker konnten déi iranesch Blockad ëmgoen

RTL mat AFP
Et sinn säit laangem déi éischt Schëffer, déi de persesche Golf konnten ouni iranesch Autorisatioun verloossen.
Update: 03.04.2026 17:34
Archivbild vu Schëffer, déi d’Strooss vun Hormus net passéiere kënnen.
© MARWAN NAAMANI/AFP

E Freideg koum d’Nouvelle, datt dräi Tanker, dorënner een, deen verschidde Firmen, dorënner enger japanescher, gehéiert, konnten d’Strooss vun Hormus passéieren. En Donneschdeg wier dat de Schëffer gelongen, andeem si éischter eng méi rare Route geholl hunn. Si sinn nämlech no laanscht d’Küst vum Oman gefuer, fir duerch d’Strooss ze kommen.

Virum Krich, dee viru ronn engem Mount ugefaangen huet, koum bal ee Fënneftel vum weltwäite Pëtrol a Flësseggas duerch d’Strooss vun Hormus. Ma zanter dem Krich attackéiert den Iran déi Tanker, déi d’Strooss passéiere wëllen, a blockéiert esou den Export vun de Pëtrolsproduiten.

Datt d’Strooss von Hormus bal zou ass, eenzeg Schëffer, déi net zu US-Alliéierte gehéieren, dierfe passéieren, huet dozou gefouert, datt de Pëtrol op der ganzer Welt méi rar ginn ass an datt d’Präisser an d’Luucht geschoss sinn.

Datt en Donneschdeg dräi Schëffer d’Strooss passéiert hunn, ass eng wichteg Nouvelle, grad well si en interessante Wee fir hier Faart genotzt hunn. D’Tanker sinn no laanscht d’Küst vum Oman gefuer. All déi aner Booter, déi et bis ewell erausgepackt haten, hunn dëst mat enger Autorisatioun vum Iran gemaach. Bis ewell gouf awer net festgestallt, datt aner Tanker de Wee laanscht den Oman probéiert hunn oder probéiere wëllen.

Ee vun den dräi Tanker ass d’Sohar LNG, déi zu enger japanescher Firma gehéiert. Berichter no ass dëst dat éischt japanesch Schëff, dat d’Strooss vun Hormus konnt verloossen zanter dem Ufank vum Krich. D’Schëff, datt eidel war, wéi et d’Strooss passéiert hat, houng zanter dem 25. Februar am Golf fest.

No 35 Joer Beruffspompjee an d’Pensioun
"E jonkt Meedchen huet meng Hand gehalen an net méi lassgelooss"
Wollt eng Verkéierskontroll evitéieren
22 Joer jonke Mann gëtt no Poursuite zu Saarbrécken vun der Police erschoss
Sonndesinterview mat zwou Kriminologinnen
"Kee wëll an de Prisong kommen, dat ass net e Wee, deen ee wielt"
Schonn e Freideg geschitt
Lëtzebuerger fält u Klotermauer zu Audun-le-Tiche a stéisst sech de Kapp
Helikopter bei Sich am Asaz
Police stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
Tragescht Ongléck
Bam op Grupp vu Leit gefall: 3 Doudesaffer bei Ouschter-Ausfluch zu Flensburg
US-Kampfjet iwwer Iran ofgeschoss
Zweeten Zaldot konnt no Sichaktioun gerett ginn
Ukrain-Krich
5 Doudesaffer bei Dronenattack zu Nikopol
5,2 op der Richterskala
Am Oste vun der Tierkei ass et e Samschdeg de Moien zu engem Äerdbiewe komm
