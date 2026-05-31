RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Krich an der UkrainDron rappt Lach a Maschinneraum vun Atomkraaftwierk Saporischschja

AFP
Déi international Agence fir Atomenergie (IAEA) mat Sëtz zu Wien mellt, datt eng Dron eng Mauer vum Turbinnegebäi am Atomkraaftwierk Saporischschja beschiedegt huet.
Update: 31.05.2026 17:30
Eine Drohne hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Wand eines Turbinengebäudes im russisch kontrollierten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja beschädigt.
Déi international Agence fir Atomenergie (IAEA) mat Sëtz zu Wien mellt, datt eng Dron eng Mauer vum Turbinnegebäi am Atomkraaftwierk Saporischschja beschiedegt huet.
© AFP/Archiv

D'Atomkraaftwierk - dat gréissten an Europa - gëtt aktuell vu Russland kontrolléiert. Den Exploitant hätt gemellt, datt d'Dron e Lach an d'Mauer gerappt huet, heescht et vun der IAEA. Kärberäicher vum Atomkraaftwierk am Süde vun der Ukrain wieren net betraff, esou déi russeschen Autoritéiten.

Déi international Agence fir Atomenergie ënnersträicht op X, et dierft iwwerhaapt keng Attacken op oder géint d'Kraaftwierk zu Saporischschja ginn.
Den IAEA-Chef Rafael Grossi betount, datt ee mam Feier géif spillen, wann een Atomanlagen attackéiert.

Déi russesch Agence fir Atomenergie Rosatom wërft der Ukrain vir, d'Atomkraaftwierk express ugegraff ze hunn. Dat melle russesch Medien. Den ukraineschen Ausseministère weist d'Virwërf allerdéngs zeréck a geheit Russland sengersäits Desinformatioun vir. Et wier net nozevollzéien, firwat d'Ukrain ee Kraaftwierk op hirem eegenen Terrain sollten ugräifen, dat si "selwer nees ënner hir Kontroll" brénge wëllen.

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der Féitsch
37 Joer alen Automobilist stierft no Kollisioun mat Bam
Fotoen
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
40
Sonndesinterview: Gebridder Gutenkauf an den Ettelbrécker Basket
"Wichteg ass et, mat der Fra ofzeklären, wat ee wëlles huet"
Video
Fotoen
1
Gefaarte Chaos ass ausbliwwen
Dausende Leit hunn op der Brenner-Autobunn géint den Trafic demonstréiert
Aus dem CGDIS-Bulletin
Persoun blesséiert no Kollisioun tëscht Auto a Moto
Weider News
Trotz Reanimatiounsversich
Mann stierft no Ausernanersetzung op oppener Strooss zu Bergkamen (D)
Un der Spëtzt vun der historescher Buerg Beaufort am Süde vum Libanon ass den israeelesche Fändel ze gesinn.
Entwécklungen am Noen Osten
Trump schwätzt vu Progrès bei Verhandlungen, Israel hëlt historesch Buerg am Libanon an
7
Virbereedungen um Virowend vun de Walen.
Zweet Ronn gëtt erwaart
Kolumbianer wielen e Sonndeg en neie President
0
Iran-Krich
Wéini wier no enger Reouverture vun der Strooss vun Hormus mat enger Normaliséierung ze rechnen?
Video
9
"Welt am Sonntag" bericht
USA wëlle méi séier Truppen aus Europa ofzéien, wéi bis ewell geduecht
De Wolfgang Kubicki ass neie Chef vun der FDP.
Däitschland
Wolfgang Kubicki ass neie Parteichef vun der FDP
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.