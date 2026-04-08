Den Ëmweltminister Till Backhaus (SPD) huet e Mëttwoch erkläert, d’Déier géif och weider mat Waasser naass gehale ginn, fir et kill ze halen. Ma et wier eng enorm personell Belaaschtung fir d’Waasserschutzpolice, déi fräiwëlleg Pompjeeën an d’Mataarbechter vum Ministère.
“Fir déi Leeschtung sinn ech onheemlech dankbar, an ech géif mir wënschen, datt d’Mënschen, déi sech hei asetzen, duerch d’Kommentaren am Internet gewierdegt géife ginn, amplaz ugegraff ze ginn”, esou de Minister Backhaus.
De Buckelwal, dee vun de Medien “Timmy” gedeeft gouf, ass eng Rei Woche laang duerch d’Ostsee geiert, an där hien u sech net heemesch ass. Hie war schonn an der Wismarer Bucht gestrant, wou hie sech aus eegener Kraaft nees fräischwamme konnt. Kuerz drop houng d’Déier dunn awer nees virun der Insel Poel fest, wou hien elo zanter Deeg gestrant ass. Iwwerleeungen, de ronn 12 bis 15 Meter laange Wal nach liewend ze befreien an an d’Nordsee ze bréngen, hunn Experten en Dënschdeg zesumme mam Minister Backhaus endgülteg opginn.