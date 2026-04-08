RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Iwwer ChatGPT menacéiertSpezialunitéit hëlt Mann zu Stroossbuerg no Tipp vum FBI fest

RTL Lëtzebuerg
E Mann ass zu Stroossbuerg vun der franséischer Spezialunitéit, dem RAID, festgeholl ginn. Hien hat iwwer ChatGPT gedreet, Agente vum Geheimdéngscht ëmzebréngen. Den Tipp fir d'Festnam koum aus Amerika.
Update: 08.04.2026 15:49
© AFP

Et ass eng Nouvelle, déi virun e puer Deeg a Frankräich zirkuléiert ass. Zu Stroossbuerg ass et zu enger méi aussergewéinlecher Policeaktioun komm. E Mann gouf vun der Spezialunitéit festgeholl, nodeems hien iwwer ChatGPT menacéiert hat, Membere vum Geheimdéngscht ëmzebréngen.

Eng Warnung kruten déi franséisch Autoritéiten aus Amerika. Den FBI hat d’franséisch Police informéiert, nodeems si d’Menace detektéiert hunn.

D’franséisch Autoritéiten hu relativ direkt reagéiert. De Mann gouf lokaliséiert an an enger koordinéierter Aktioun festgeholl.

'’Ermëttlunge sollen elo klären, wéi eescht d’Drounge waren an ob eng konkret Gefor bestanen huet. An esou Fäll gëtt och analyséiert, ob déi betraffe Persoun eleng gehandelt huet oder ob et méiglech Verbindungen zu anere Strukture gouf.

Déi digital Plattformen an och d’KI-Modeller stinn ëmmer méi Fokus vun den Autoritéiten. Och automatiséiert Systemer kënnen en Alarm ausléisen, wa geféierlech Aussoen oder Recherchen erkannt ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.