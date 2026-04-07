Nei ass, datt hien och gedreet huet zivil Infrastruktur ewéi Brécken oder Stroum-Produktiouns-Sitten ze viséieren – wat ëmmer nees vu Russland an der Ukrain gemaach an als Krichsverbrieche verurteelt gëtt. Den Ultimatum leeft nach bis 2 Auer eiser Zäit an der Nuecht op e Mëttwoch.
Den iranesche Regimm huet trotzdeem d’Propos fir eng provisoresch Wafferou verworf. En hat scho virdrun eege Conditioune fir en Enn vum Krich op den Dësch geluecht. Den UNO-Sécherheetsrot stëmmt dësen Dënschdeg iwwer eng Resolutioun, déi den Deblockage vun der Strooss vun Hormuz freet of, mee den Text ass schonn immens verwässert ginn.
Antëscht huet d’israeelesch Arméi net gewaart an den Iran an der Nuecht op en Dënschdeg nees bombardéiert: Explosioune wieren zu Teheran an an der Ëmgéigend vun der Haaptstad gehéiert ginn. Se huet awer och eegenen Aussoen no iranesch Missillen an Dronen ofgeschoss.
Dat alles berouegt d’Finanzmäert an d’Pëtrolspräisser net. De Brent gouf um Dënschdeg de Moie fir iwwer 111 US Dollar de Barrel gehandelt.