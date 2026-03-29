D’Welthandelsorganisatioun WTO wäert wuel esou séier nach net reforméiert ginn: Wéi d’Nochrichtenagence Reuters aus Diplomatekreesser gewuer ginn ass, ass een Duerchbroch vun de Verhandlungen am Kader vun der aktueller Minister-Konferenz am Kamerun net a Siicht.
Wéinst dem Wirtschaftswuesstem vu China haten ënnert anerem déi Europäesch Länner Ännerungen a Saache Kompetitivitéitsverzerrungen an Iwwerproduktioune gefuerdert.
D’WTO ass zanter Joren an hirer Aarbecht blockéiert, ënnert anerem well d’USA d’Nominatioun vun neie Riichter an d’Appellgeriicht vun der Organisatioun blockéieren.