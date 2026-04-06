RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Prisong vu Forest zu BréisselËffentlech Toure werfen d'Fro vun der Iwwerpopulatioun am Prisongsssystem op

Petz Bartz
Wéi ass et, am Prisong ze liewen? Fir op déi Fro eng Äntwert ze ginn, gëtt et elo zu Bréissel eng Vereenegung, déi sech "9m² - Neuf mètres carrés" nennt an déi pedagogesch Visitten organiséiert.
D’Regierung an der Belsch beklot eng chronesch Iwwerbevëlkerung vun de Prisongen a versicht elo duerfir op de Wee ze goen, d’Realitéit vum Liewen am Prisong ze weisen.

De Prisong vun der Bréisseler Gemeng Forest ass aus dem Ufank vum viregte Joerhonnert. E gouf ni moderniséiert a war nach bis November 2022, just no der Covid-Pandemie, am Gebrauch. Elo ass e fir Visiteuren op.

Ugangs vum Mount souzen 13.600 Krimineller a Prisongen an der Belsch a Gefaangenschaft. Offiziell huet d’Land awer nëmmen 11.050 Prisongsbetter. Virun engem Mount huet d’Regierung dem Parlament e Gesetz ënnerbreet, fir Verurteelter bis maximal 18 Méint d’office just eng elektronesch Foussfessel ze ginn. D’Iwwerpopulatioun wier anescht net an de Grëff ze kréien. Elo waart een, dass d’Parlament driwwer ofstëmmt.

Elo wou de Prisong vu Forest fir Visitten op ass, wëll d’Vereenegung “9m²" den Debat lancéieren iwwer dat, wat de Staat gedenkt a Prisongen ze erreechen. De Prisong géif am Fong keng Réckfäll verhënneren an eng Resozialiséierung nom Ofsëtze vun enger Strof wier u sech éischter eng Ausnam, wéi d’Regel.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.