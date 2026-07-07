Déi geopolitesch Weltlag bleift weider ugespaant, mam Krich an der Ukrain, dem Krich am Mëttleren Osten an enger NATO, déi ëmmer nees vum US-President Donald Trump verbal attackéiert gëtt.
Sinn d'USA nach en zouverlässege Partner? Dat nëmmen eng vun de Froen, déi an den nächsten Deeg zu Ankara diskutéiert ginn. Wat de Budget vun der NATO ugeet, fuerdert Washington méi Asaz vun de Partner. Um Méindegowend sot den NATO-Generalsekretäre Mark Rutte, dass d’Europäer a Kanada mëttlerweil 4 Prozent vun hirem PIB an d’Defense an an d’Sécherheet investéieren.
Hien geet dervun aus, dass all Memberstaat um Dënschdeg a Mëttwoch glafwierdeg Pläng wäerte virstellen, wéi een déi uviséiert 5 Prozent an den nächste Jore wëll erreechen.
Fir Lëtzebuerg gëllt den RNB, d’Brutto-National-Akommes. Bis 2035 soll de Grand-Duché 1,5 Prozent vum RNB a seng Resilienz an 3,5 Prozent a Militär-Capacitéiten investéieren. Hei steet d’Trajectoire bis 2029, bis dohinner sollen 2,3 Prozent an d‘Verdeedegung fléissen. Dat sinn 1,66 Milliarden Euro pro Joer.