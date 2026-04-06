RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Westrussesch GrenzregiounEx-Gouverneur vu Kursk wéinst Korruptiounsvirwërf zu 14 Joer Stroflager verurteelt

AFP
Wéinst Korruptiounsvirwërf ass ee fréiere Gouverneur vun der westrusssescher Grenzregioun Kursk zu 14 Joer an engem russesche Stroflager verurteelt ginn.
Update: 06.04.2026 22:02
Wegen Korruptionsvorwürfen ist ein früherer Gouverneur der westrussischen Grenzregion Kursk zu 14 Jahren Straflager verurteilt worden. Die Ukraine hatte 2024 Teile der Region erobert.
© Service de presse unifié du système judiciaire de la région de Koursk/AFP

Wéinst Korruptiounsvirwërf ass ee fréiere Gouverneur vun der westrusssescher Grenzregioun Kursk zu 14 Joer an engem russesche Stroflager verurteelt ginn. Géint den Alexej Smirnow gouf och eng Geldstrof vu 400 Millioune Rubel (ëmgerechent iwwer 4,3 Milliounen Euro) verhaangen, wéi dat zoustännegt Geriicht zu Kursk e Méindeg matgedeelt huet.

De Smirnow soll am Zesummenhang mat der Verdeelung vun ëffentlechen Opträg fir de Bau vu Verdeedegungsanlagen zesumme mat zwee Komplizen eng Bestiechung vun ëmgerechent méi wéi 216.000 Euro krut hunn. Dem Geriicht no huet den Ex-Gouverneur sech schëlleg bekannt.

D’Ukrain hat am August 2024, wou de Smirnow Interimsgouverneur war, bei enger Offensiv zu Kursk grouss Gebitter vun der Regioun kënnen anhuelen. D’ukrainesch Truppen goufen am Fréijoer 2025 nees zeréckgedréckt. Déi russesch Arméi gouf dobäi vun Dausenden nordkoreaneschen Zaldoten ënnerstëtzt.

De Smirnow war am September 2024 matten an der ukrainescher Offensiv zum Gouverneur ernannt ginn, war am Dezember drop allerdéngs zeréckgetrueden. E gouf schliisslech am Abrëll 2025 festgeholl.

Russland huet eng grouss Anti-Korruptiounscampagne géint politesch a militäresch Verantwortlecher an der Regioun gestart, deene virgeworf gëtt, den ukrainesche Virmarsch net verhënnert ze hunn. Dem Smirnow säi Virgänger als Gouverneur, de spéidere Verkéiersminister Roman Starowoit, huet sech d’lescht Joer suicidéiert. Hien hat kuerz virdru säi Minister-Poste verluer a sollt de Gerüchter no wéinst Korruptioun festgeholl ginn.

Leit, déi suizidär Gedanken hunn, kënnen Hëllef bei SOS Détresse um Telefon 45 45 45 kréien. All Informatioune fënnt een op www.prevention-suicide.lu

Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.