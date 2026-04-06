Wéinst Korruptiounsvirwërf ass ee fréiere Gouverneur vun der westrusssescher Grenzregioun Kursk zu 14 Joer an engem russesche Stroflager verurteelt ginn. Géint den Alexej Smirnow gouf och eng Geldstrof vu 400 Millioune Rubel (ëmgerechent iwwer 4,3 Milliounen Euro) verhaangen, wéi dat zoustännegt Geriicht zu Kursk e Méindeg matgedeelt huet.
De Smirnow soll am Zesummenhang mat der Verdeelung vun ëffentlechen Opträg fir de Bau vu Verdeedegungsanlagen zesumme mat zwee Komplizen eng Bestiechung vun ëmgerechent méi wéi 216.000 Euro krut hunn. Dem Geriicht no huet den Ex-Gouverneur sech schëlleg bekannt.
D’Ukrain hat am August 2024, wou de Smirnow Interimsgouverneur war, bei enger Offensiv zu Kursk grouss Gebitter vun der Regioun kënnen anhuelen. D’ukrainesch Truppen goufen am Fréijoer 2025 nees zeréckgedréckt. Déi russesch Arméi gouf dobäi vun Dausenden nordkoreaneschen Zaldoten ënnerstëtzt.
De Smirnow war am September 2024 matten an der ukrainescher Offensiv zum Gouverneur ernannt ginn, war am Dezember drop allerdéngs zeréckgetrueden. E gouf schliisslech am Abrëll 2025 festgeholl.
Russland huet eng grouss Anti-Korruptiounscampagne géint politesch a militäresch Verantwortlecher an der Regioun gestart, deene virgeworf gëtt, den ukrainesche Virmarsch net verhënnert ze hunn. Dem Smirnow säi Virgänger als Gouverneur, de spéidere Verkéiersminister Roman Starowoit, huet sech d’lescht Joer suicidéiert. Hien hat kuerz virdru säi Minister-Poste verluer a sollt de Gerüchter no wéinst Korruptioun festgeholl ginn.
