Am pakistaneschen Islamabad sollen an den nächsten Deeg déi éischt Friddensgespréicher tëscht den USA an dem Iran ugoen.
Fir den Donald Trump wäert wuel eng Delegatioun ronderëm den Vizepresident JD Vance an d’Spezialbeoptraagte Steve Witkoff a Jard Kushner dorun Deel huelen. Bei den Iraner wären et der Noriichtenagence Reuters no de President vum Parlament Mohammed Bagher Ghalibaf an den Ausseminister Abbas Araghtschi. Fix ass déi Zesummesetzung nach net.
Hie wär u senge Blessuren no enger Loftattack gestuerwen, ewéi d’Autoritéiten matdeelen. De Charrasi war vun 1997 bis 2005 de Chefdiplomat.
Deslescht war hien en direkte Conseiller vum ieweschte Leader Ajatollah Ali Chamenei, dee jo direkt um Ufank vun den amerikanesch-israeeleschen Attacken dout gemaach gi war.
De brittesche Premier Keir Starmer huet d’iranesch Attacken op d’Golfstaaten condamnéiert. Dat bei engem Treffen mat de Staatscheffen vu Bahrain an de Vereenegten Arabeschen Emiraten.