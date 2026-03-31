Erënnerung u MassakerGedenkfeier fir véierte Joresdag vu Befreiung vu Butscha

AFP, iwwersat vun RTL
Viru véier Joer gouf d'ukrainesch Stad Butscha vun de russeschen Truppe befreit. Zwee Deeg méi spéit goufen Honnerten doudeg Ziviliste fonnt - deels mat gefesselten Hänn.
Update: 31.03.2026 08:43
No der Befreiung vu Butscha goufen Honnerte Läiche vun Zivilisten an de Stroosse fonnt.
© AFP

Véier Joer nom Massaker an der ukrainescher Stad Butscha gi sech en Dënschdeg fir de véierte Joresdag vun der Befreiung vu Butscha Dosenden EU-Politiker an der Ukrain erwaart. D’Spëtzepolitiker wäerte bei enger Gedenkfeier an der Stad, déi vu grujelegen Dote gezeechent ass, dobäi sinn an dono fir eng Entrevue ënner Ministeren zesummekommen. Nieft der EU-Aussebeoptraagt Kaja Kallas stinn och EU-Ausseministeren aus Däitschland, Polen, Italien oder Schweden op der Gäschtlëscht. Ob de Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel och dobäi wäert sinn, ass net offiziell confirméiert.

D’Stad Butscha war an den éischten Deeg vum Krich am Fréijoer 2022 vu russeschen Truppe besat ginn. No hirer Befreiung duerch ukrainesch Truppe goufen an de Stroosse Honnerten doudeg Ziviliste fonnt - verschiddener mat gefesselten Hänn. D’Biller vu Butscha hu weltwäit fir Entsetze gesuergt. D’Stad gouf domat zum Symbol fir russesch Krichsverbriechen. D’Vereenten Natiounen hu méi spéit an engem Rapport den Doud vun Honnerte Ziviliste confirméiert. Russland weist de Reproche vum Krichsverbrieche bis haut zréck a schwätzt vun enger Inzenéierung.

En Dënschdeg soll deemno un déi “schrecklech Tragedie” erënnert ginn. Gläichzäiteg soll d’Treffe vun de Ministeren dofir genotzt ginn, “op en Neits Ënnerstëtzung fir d’Ukrain ze mobiliséieren”, wéi eng Spriecherin vun der EU-Kommissioun e Méindeg erkläert huet.

Am meeschte gelies
Chaotesch Situatiounen an de Keesen
E Méindegmëtteg gouf et Probleemer beim Bezuele mat der Kaart
Op der Pompel
95er an 98er Bensinn klamme weider
Tëscht Beyren a Gouschteng
Zwee Blesséierter no Kollisioun tëscht Camion an Auto
Op Chantier zu Dummeldeng
Mann bei Aarbechtsaccident liewensgeféierlech um Kapp blesséiert
Alkohol an Drogen um Steier
Eng Rei Chauffere mussen den Auto déi nächst Zäit stoe loossen
Weider News
Däitsch Ostsee
Buckelwal "Timmy" an der Wismarer Bucht huet sech fräigeschwommen
Video
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Frankräich: Social-Media-Verbuet fir Jonker ëmmer méi konkreet
LIVE
Bei der Explosion eines Geschosses in einer Stellung der UN-Mission im Libanon (Unifil) ist ein Blauhelmsoldat getötet worden.
UN-Missioun Unifil
Blohelmzaldot bei Explosioun am Süde vum Libanon ëmkomm
Der Iran-Krieg hat US-Präsident Trump zufolge einen "Regimewechsel" in Teheran erreicht. Seine Regierung habe es bei Gesprächen mit Teheran "mit anderen Leuten zu tun als mit denen, mit denen jemals zuvor jemand zu tun hatte", sagte Trump.
Donald Trump ass sech "sécher"
Iran-Krich hätt "Regimewiessel" zu Teheran erreecht
Dräi Lëtzebuerger Päss
Bannent engem Joer
3.574 méi Lëtzebuerger, déi an den USA liewen
Video
Éischte Kéier zanter Joerhonnerten
Israeelesch Police ënnerseet laténgeschem Patriarch Accès zur Kierch vum hellege Graf
