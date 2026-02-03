RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Véier Mandat d'arrêtenGesichte Rumän konnt bei däitscher Grenzkontroll gestallt ginn

RTL Lëtzebuerg
Wéinst de Verurteelungen hätt de Mann bis Abrëll 2027 net dierften an Däitschland areesen.
Update: 03.02.2026 15:08
En däitsche Polizist bei enger Kontroll.
© AFP

Déi däitsch Police konnt bei enger Grenzkontroll e 40 Joer ale Rumän festhuelen, géint dee véier Mandat d’arrête virlouchen. De Mann gouf vum Parquet vu Frankfurt am Main an Arnsberg wéinst Beleidegung a Fueren ouni Permis gesicht, an an zwou weideren Affäre gouf hie wéinst Bandekriminalitéit a Verstouss géint Asylgesetz gesicht. Wéinst de Verurteelungen, déi tëscht 2014 an 2022 getraff goufen, krut de Mann et verbueden, fir virum Abrëll 2027 an Däitschland anzereesen. An awer souz hien an engem Bus, deen aus der Belsch* aus an d’Bundesrepublik gefuer ass.

Well hien d’Geldstrof vun 2.640 Euro net bezuele konnt, gouf hie fir eng Prisongsstrof vu 76 Deeg ageliwwert. Nodeem hie seng Strof ofgesiess huet, wäert hien Däitschland trotzdeem misste verloossen.

*An enger éischter Versioun hat d’Bundespolizei gemellt, datt de Mann aus Lëtzebuerg an Däitschland agereest ass.

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack um Lampertsbierg
Ex-Frënd an Optragsmord onwarscheinlech, Treffe gouf bewosst fixéiert
Video
Fotoen
No déidlecher Messerattack um Lampertsbierg
D'Famill vum verstuerwenen Alicia seet Merci fir d'Ënnerstëtzung
Suspensioun vum Dokter Wilmes
Martine Deprez: "Et ass net wéinst engem Prozedurfeeler, dass um Fong den Dossier net korrekt ass"
Video
Audio
Tëscht Uewerfeelen an Ettelbréck
Kollisioun mat dräi Autoen - véier Blesséierter a Samu op der Plaz
Fotoen
An zwee Mailen ernimmt
Och Luc Frieden huet Jeffrey Epstein ni begéint
Fotoen
Weider News
Och eng Machete, wéi een se hei um Bild erkennt, soll beim Iwwerfall zum Asaz komm sinn.
Tëscht 14 a 16 Joer al
Police zu Düsseldorf ermëttelt géint Jugendlecher no Iwwerfall mat Schosswaff a Machete
De Bill an d'Hillary Clinton bei engem Staatsbanquet am Wäissen Haus am Mee 2024.
Koppel decidéiert sech ëm
Bill an Hillary Clinton wäerten an Epstein-Affär virum Kongress aussoen
6
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Rietsextreem-frëndlech Algorithmen? Frankräich ermëttelt géint X
LIVE
Am Iran
Dréibuch-Auteur vu Lëtzebuerger Koproduktioun "Un simple accident" festgeholl
Video
Marius Borg Høiby
Jong vun norwegescher Krounprinzessin kuerz viru Prozess nees festgeholl ginn
Op der ägyptescher Säit vum Grenziwwergang Rafah waarden Ambulanzen op Patienten den 1. Februar 2026.
Ägypten prett fir Behandlung vu Patienten
Grenziwwergang Rafah a béid Richtunge fir Zivilisten op
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.