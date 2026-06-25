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Gléck fir BayerIeweschten US-Geriichtshaff gëtt Pharma-Entreprise Recht am Glyphosat-Sträit

RTL Lëtzebuerg
Den däitsche Konzern Bayer huet domat e wichtege Succès virum héchste Geriicht an den USA erreecht.
Update: 25.06.2026 16:44
© WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI/Science Photo Library via AFP

De Supreme Court huet decidéiert, datt d'Reegele vun de federalen Autoritéite méi Gewiicht hunn ewéi d'Gesetzer vun eenzelen US-Staaten. Dat well déi amerikanesch Emweltschutz-Agence, déi d'Pestiziden reguléiert, am Virfeld net festgehalen hat, datt de Produit "Roundup" kriibserreegend wier.

Doduerch verléieren Dausende vu Prozesser géint Bayer an där Fro hir juristesch Grondlag. An dëse Kloe gouf behaapt, datt op dem Mëttel géint Onkraut "Glyphosat" net genuch viru méigleche Kriibsrisike gewarnt gouf.

Dëst Urteel kéint Bayer ganz vill Suen a weider juristesch Problemer erspueren.

Cour administrative
Lëtzebuerger Glyphosat-Verbuet hat keng juristesch Basis

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