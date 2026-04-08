"Innovativ Iddi"Indien wëll Krokodillen a Schlaange géint illegal Awanderung asetzen

AFP, iwwersat vun RTL
Krokodillen a Schlaangen als Ofschreckung géint illegal Awanderung: Déi indesch Regierung préift den Ament den Asaz vu Reptilie fir de Grenzschutz.
Update: 08.04.2026 12:07
Krokodile und Schlangen zur Abschreckung illegaler Einwanderer: Die indische Regierung erwägt den Einsatz von Reptilien zum Grenzschutz.
Indien huet eng méi wéi 4.000 Kilometer laang Grenz zu Bangladesch, an där et virun allem duerch Flëss, Weieren a Magrovëbëscher geet.
“Mir goufe gebieden, den Asaz vu Reptilie wéi Schlaangen a Krokodillen op net-iwwerwaachte Grenzfloss-Deeler ze préiwen”, sot de Grenzschutz-Offizéier Manoj Barwal e Mëttwoch der Noriichtenagence AFP. De Barnwal huet vun enger “innovativer Iddi” geschwat, déi allerdéngs “sëllegen Erausfuerderunge” virun allem mat Bléck op d’Sécherheet mat sech brénge géing.

Ënnert anerem misst deemno gekläert ginn, wéi d’Reptilien erbäibruecht solle ginn a wéi eng Auswierkungen hir Presenz op Awunner vun de Grenzflëss kéinten hunn. Elo géing op der Plaz iwwerpréift, ob de Plang ëmsetzbar ass, esou nach den Offizéier.

Indien huet eng méi wéi 4.000 Kilometer laang Grenz zu Bangladesch, an där et virun allem duerch Flëss, Weieren a Magrovëbëscher geet. Déi Hindu-nationalistesch Regierung vum Narendra Modi, déi zanter 2014 un der Muecht ass, huet de Kampf géint déi illegal Awanderung virun allem aus Bangladesch zu engem wichtegen Zil erkläert.

Am meeschte gelies
Schëss zu Prüm (D)
Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, presuméierten Täter festgeholl
Fotoen
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-Foto
NASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew
Mir hunn nogefrot
D'Energiepräisser klammen an d'Leit si besuergt
Fréiere Buergermeeschter vu Bauschelt
René Daubenfeld am Alter vu 67 Joer gestuerwen
Premiere im All: Bei ihrem Rekorde brechenden Flug haben die Astronauten der Mission Artemis 2 ein galaktisches Telefonat mit ihren Kollegen auf der Weltraumstation ISS geführt.
Eng Première am Weltall
Artemis-Astronauten telefonéiere mat ISS-Crew
Die im Irak verschleppte US-Journalistin Shelly Kittleson ist nach US-Angaben wieder freigelassen worden. Zuvor hatten die mutmaßlichen Entführer, die einflussreiche paramilitärische Miliz Katajeb Hisbollah, Kittlesons Freilassung angekündigt.
Ausseminister Rubio mellt
Am Irak entfouert US-Journalistin nees fräi
Krisereunioun zu Seoul aberuff
Nordkorea schéisst ballistesch Kuerzstreckerakéiten
Stéchwal am US-Bundesstaat Georgia
Republikaner Fuller ka sech knapp géint Demokrat Harris duerchsetzen
Strooss vun Hormuz geet nees op
USA an Iran iwwer Wafferou vun zwou Wochen eens ginn
US-Abgeordnete wollen Microsoft-Gründer Bill Gates im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein anhören. Gates sei für den 10. Juni vorgeladen, hieß es. Ein Gates-Sprecher erklärte, der Unternehmer wolle alle Fragen beantworten.
Epstein-Skandal
Bill Gates soll am Juni virun US-Deputéierten aussoen
