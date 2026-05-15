RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ausseminister Abbas AragtschiIran oppe fir chineesesch Hëllef, fir Krich op en Enn ze bréngen

AFP, iwwersat vun RTL
Update: 15.05.2026 13:21
Den Abbas Aragtschi um Treffe vun de BRICS-Staaten.
Den Abbas Aragtschi um Treffe vun de BRICS-Staaten.
© ARUN SANKAR/AFP

Den iraneschen Ausseminister Abbas Aragtschi sot e Freideg, dass een oppe fir chineesesch Hëllef wier, fir de Konflikt mat den USA an Israel op en Enn ze bréngen. "Mir sinn dankbar fir all Land, dat d'Méiglechkeet huet, fir ze hëllefen, besonnesch fir China", sou den Aragtschi um Bord vun engem Treffe vu de BRICS-Länner a Freideg an der indescher Haaptstad Nei-Delhi.

Et hätt ee gutt Relatioune mat China an eng strateegesch Partnerschaft mateneen. Et wéisst een, dass China gutt Intentiounen hätt, also wier alles, wat d'Land kéint maachen, dir der Diplomatie ze hëllefen, gär gesinn.

Weiderhi sot den Aragtschi, dass d'iranesch Regierung Messagë vun der Trump-Regierung hätt, déi géifen undeiten, dass den US-President gewëllt wier, d'Diskussiounen iwwert en Enn vum Konflikt weiderzeféieren.

Am meeschte gelies
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
35
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
28
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Véier Doudesaffer confirméiert
Ebola-Ausbroch an der Demokratescher Republik Kongo
Den Xi Jinping huet den Donald Trump nach bis bei den Auto begleet, deen den US-President op de Fluchhafe bréngt.
Taiwan, Handel, Weltuerdnung
Wat stécht hannert dem Trump-Xi-Treffen?
Audio
0
US-Bundesstaat Tennessee
Polizist rett Mamm a Kanner aus Haus, dat a Flame steet
Video
Frontex
Déi irregulär Immigratioun an d'EU ass däitlech zeréckgaangen
Stuerm, Reen an Iwwerschwemmungen
Op d'mannst 111 Persoune bei schwéiere Wiederen an Indien gestuerwen
Dauchen ass op de Malediven extrem beléift
Drama op de Malediven
Bei engem Dauch-Accident si 5 Italieener ëm d'Liewe komm
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.