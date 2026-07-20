Am Noen Oste ginn déi géigesäiteg Attacken tëscht den USA an dem Iran virun: Déi iranesch Revolutiounsgarden hunn uginn, an der Hormus-Strooss zwee Schëffstanker gestoppt ze hunn. Och hätt d'Arméi amerikanesch Fligeren um Flughafe vu Jordanien viséiert an eng US-Radar-Anlag am Kuwait zerstéiert.
Op der anerer Säit huet déi amerikanesch Arméi iranesch Kommunikatiounsinfrastruktur ugegraff. D'Zil wier et, déi Infrastruktur ze treffen, déi den Iran benotzt, fir d'Hormus-Strooss ze blockéieren.
Den US-Ausseminister Rubio huet dann och aner Länner dozou opgeruff, den Drock op den Iran ze erhéijen, fir datt de Mierespassage nees op geet. Et ass déi néngte Nuecht hannerteneen, datt béid Säite sech nees verstäerkt ugräifen.