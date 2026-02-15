An der Gaza-Sträif kënnt et trotz Wafferou ëmmer nees zu déidlechen Zesummestéiss. Déi israeelesch Arméi huet matgedeelt, datt een am Norde vum Territoire eng Partie “Terroristen” duerch Loftugrëff “eliminéiert” hätt, nodeems déi déi sougenannt giel Linn iwwerschratt a Sprengstoff ubruecht gehat hätten. Déi palästinensesch Autoritéite schwätze vun 11 Doudegen.
Tëscht Israel an der islamistescher Hamas gëllt zanter dem 10. Oktober dat lescht Joer eng Wafferou. De palästinenseschen Autoritéiten no sinn zanterhier op d’mannst 600 Palestinenser gestuerwen, Israel schwätzt iwwerdeems vu véier doudegen Zaldoten an deem selwechten Zäitraum.