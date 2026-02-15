RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Virfeld vu Friddensgespréicher d'nächst WochMoskau wëll d'Ukrain iwwergangsweis ënner international Verwaltung stellen

RTL Lëtzebuerg
Ënnert dëser Verwaltung kéinte Moskau no Walen an der Ukrain organiséiert ginn.
Update: 15.02.2026 17:23
Symbolbild

En Dënschdeg an e Mëttwoch wäerten d’Ukrain, Russland an d’USA zu Genf eng weider Kéier iwwert een Enn vum Krich an der Ukrain beroden. Am Virfeld vun deene Gespréicher huet Moskau d’Iddi lancéiert, fir d’Ukrain ënnert d’Kontroll vun enger internationaler Iwwergangsverwaltung ze stellen. Russland wier bereet, mat den USA, Europa an anere Länner iwwert eng extern Verwaltung ze schwätzen, esou de Vizeausseminister Galusin vis-à-vis vun der russescher Noriichtenagence Tass.

Esou kéinten demokratesch Walen an der Ukrain erméiglecht ginn. Mat enger neier Regierung kéint dann iwwert ee Friddensvertrag an d’Zesummenaarbecht an der Zukunft geschwat ginn.

Russland bezeechent den ukrainesche President Selenski ëmmer nees als illegitim. Deen hat op der Sécherheetskonferenz zu München gesot, datt ee virun enger Wal op mannst wärend zwee Méint eng Wafferou bräicht.

Am meeschte gelies
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Bal esou grouss ewéi déi an der Notre Dame
Zu Clierf gëtt d'Uergel fir d'Cathédrale américaine de Paris gebaut
Video
Fotoen
"Keng Schimmt"
Obama iwwer Afevideo vum Trump a Virgoen zu Minneapolis, dat un "Diktaturen" erënnert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
An den italieeneschen Alpen
Zwou Persoune bei Lawin am Aosta-Dall gestuerwen
Dronen um Himmel iwwer der ukrainescher Regioun Donezk
Krich an der Ukrain
Ukrainesch Dronenattack suergt fir Feier a russeschem Pëtrolslager
Eng israeelesch Attack am Libanon am September 2024
Libanon
Israel huet Ziler vun Hisbollah attackéiert
E paläestinensesche Bauer fiert mat sengem Trakter laanscht eng Strooss, wou Israeelien fändelen ubruecht hunn.
Noen Osten
11 Doudeger bei israeelesche Loftattacken op Gaza an eng ëmstridden Decisioun zum Westjordanland
De russeschen Arméischef Gerasmiow bei der Visitt vun den Truppen an der Ukrain.
Russesche Generol deelt mat
Russland huet eng Dosen ukrainesch Dierfer am Februar ageholl
Den australesche Premier Anthony Albanese bei der Visitt vum israeelesche President Isaac Herzog.
Investment vun 2,4 Milliarden Euro
Australien baut nei Werft fir Atom-U-Booter
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.