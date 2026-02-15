RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LibanonIsrael huet Ziler vun Hisbollah attackéiert

RTL Lëtzebuerg
Ob et bei der Attack Affer gouf, ass aktuell nach net bekannt.
Update: 15.02.2026 14:08
Eng israeelesch Attack am Libanon am September 2024
Eng israeelesch Attack am Libanon am September 2024
© Photo by MOSTAFA ALKHAROUF / ANADOLU / Anadolu via AFP (Archiv)

Déi israeelesch Arméi huet eegenen Aussoen no Ziler vun der islamistescher Hisbollah-Miliz am Libanon ugegraff. Dobäi wiere Waffelager a Rakéitewerfer viséiert gewiescht. Ob et bei de Loftattacken och Affer gouf, ass net gewosst. Zanter November 2024 gëtt et eng Wafferou tëscht Israel an der Hisbollah. Am Fong soll d’Miliz am Kader vun deem Ofkommes hir Waffen ofginn, dat ass bis elo awer net geschitt. Dowéinst gräift Israel trotz der Wafferou quasi all Dag Ziler am Nopeschland un. Zanter November 2024 sinn dobäi laut de libaneseschen Autoritéite méi wéi 300 Leit gestuerwen, dorënner méi wéi 100 Zivilisten.

Am meeschte gelies
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Gwyneth ten Raa 34. no der éischter Manche vum Riseslalom
Video
10
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Bal esou grouss ewéi déi an der Notre Dame
Zu Clierf gëtt d'Uergel fir d'Cathédrale américaine de Paris gebaut
Video
Fotoen
Münchener Sécherheetskonferenz
Yuriko Backes a Xavier Bettel betoune Wichtegkeet vu staarkem Europa
Audio
Fotoen
22
Weider News
E paläestinensesche Bauer fiert mat sengem Trakter laanscht eng Strooss, wou Israeelien fändelen ubruecht hunn.
11 Doudeger
Israel ass nees Loftattacken an der Gazasträif geflunn
De russeschen Arméischef Gerasmiow bei der Visitt vun den Truppen an der Ukrain.
Russesche Generol deelt mat
Russland huet eng Dosen ukrainesch Dierfer am Februar ageholl
Den australesche Premier Anthony Albanese bei der Visitt vum israeelesche President Isaac Herzog.
Investment vun 2,4 Milliarden Euro
Australien baut nei Werft fir Atom-U-Booter
Den ukrainesche President kritt stellvertriedend fir säi ganzt Vollek den Ewald-von-Kleist-Präis op der Münchener Sécherheetskonferenz den 15. Februar 2026.
Op Münchener Sécherheetskonferenz
Ukrainescht Vollek kritt den Ewald-von-Kleist-Präis
Demonstrante virum Bishop Whipple Federal Building, wou ICE Leit, déi si matgeholl hunn, festhält.
"Keng Schimmt"
Obama iwwer Afevideo vum Trump a Virgoen zu Minneapolis, dat un "Diktaturen" erënnert
Fënnef europäesch Staaten deele mat
Russeschen Oppositionellen Nawalny wier mat Fräsche-Gëft ëmbruecht ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.