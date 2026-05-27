Chef vum bewaffente Flillek vun der HamasIsrael deelt den Doud vum Mohammed Odeh mat

AFP, iwwersat vun RTL
Den Odeh ass nom Doud vum Izz al-Din al-Haddad Chef vun de Qassam-Brigade ginn.
Update: 27.05.2026 09:01
Zaldote vun der israeelescher Arméi bei enger Militäroperatioun.

Israel deelt e Mëttwochmoie mat, dass een den neie Kommandant vum bewaffente Flillek vun der Hamas, de sougenannte Qassam-Brigaden ausgeschalt hätt. De Mohammed Odeh wier deemno en Dënschdeg bei engem Militärschlag gestuerwen. Et ass nach net emol e Mount hier, dass dem Odeh säi Virgänger bei enger israeelescher Attack gestuerwen ass.

Vum israeelesche Verdeedegungsminister heescht et an deem Kontext, dass de Kommandant vum arméierte Flillek vun der Hamas an d'Hell geschéckt gi wier an do op seng Associéeë wäert treffen. Hie géif den IDF an dem Geheimdéngscht Shin Bet am Numm vum Premierminister Netanjahu an asengem eegenen Numm gratuléieren.

Weider heescht et vum Katz, dass ee sech verflicht hätt, jiddwereen auszeschalten, deen um Massaker vum 7. Oktober bedeelegt war, a sécherzestellen, dass d'Hamas a Gaza net wäert regéieren, weder militäresch nach zivil.

De Katz an den Netanjahu hu schonn en Dënschdeg an engem gemeinsame Statement erkläert, dass den Odeh bei den Attacke vum 7. Oktober fir den Informatiounsfloss op Säite vun der Hamas responsabel war.

De 15. Mee ass hien den Nofollger vum Izz al-Din al-Haddad ginn, dee bis zu sengem Doud de Kommandant vun de Qassam-Brigade war.

Angesichts des US-Vorgehens gegen Kuba hat das kommunistische Land die internationale Gemeinschaft dringend um Hilfe gebeten. Seinem Land drohe eine "humanitäre Katastrophe", sagte Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla vor dem UN-Sicherheitsrat.
USA maachen Drock
Kuba freet déi international Communautéit dréngend ëm Hëllef
Hëtzt an Europa
13 Departementer a Frankräich ënner "Vigilance orange", Alerte jaune zu Lëtzebuerg
Ukrain-Krich
Privat Loftofwier an der Ukrain
Die USA wollen einem Medienbericht zufolge ihre militärischen Beiträge zur Nato deutlich reduzieren. Die Kürzungen sollen unter anderem US-Kampfjets, Kriegsschiffe, Drohnen oder Tankflugzeuge betreffen, berichtete der "Spiegel".
Bericht vum "Spiegel"
USA wëllen NATO-Bäiträg däitlech reduzéieren
Bei israelischen Luftangriffen sind im Gazastreifen nach Angaben der von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens sieben Menschen getötet worden.
Gazasträif
Op d'mannst 7 Doudeger no israeeleschen Attacken
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
