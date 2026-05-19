RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nei Hëllefsflott fir d'GazasträifIsrael fänkt op en Neits Booter of, nees Lëtzebuerger Residenten dobäi

RTL Lëtzebuerg
Israel huet schonn nees Dosende Booter vun enger Hëllefsflott fir d'Gazasträif ofgefaangen an Aktivisten u Bord festgeholl, dorënner och zwee Lëtzebuerger Residenten.
Update: 19.05.2026 07:27
Déi nei Hëllefsflott fir d'Gazasträif ass en Donneschdeg de 14. Mee 2026 an der Tierkei gestart.
Déi nei Hëllefsflott fir d'Gazasträif ass en Donneschdeg de 14. Mee 2026 an der Tierkei gestart.
© MURAT KOCABAS/Middle East Images via AFP

D'israeelesch Marinn huet op en Neits Booter vun der internationaler Gaza-Hëllefsflott gestoppt. Dat an internationale Gewässer, westlech vun Zypern, ronn 250 Séimeile vu Gaza ewech. Gestart waren déi ronn 50 Booter en Donneschdeg am Südweste vun der Tierkei.

Zil vun der Flott wier et eegenen Aussoen no Hëllefsgidder laanscht déi israeelesch Blockad an d'Gazasträif ze bréngen. Den Aktivisten no hunn d'israeelesch Zaldote matten am Dag dat éischt Boot ofgefaangen. D'Organisateure schwätze vun enger israeelescher Attack a reprochéiert Israel "Verstéiss géint dat internationaalt Séirecht an d'Entféierung vu friddlechen Zivilisten". Hinnen no wieren eng 400 Leit festgeholl ginn. Dorënner sollen och zwou Persoune sinn, déi zu Lëtzebuerg wunnen. Wou dës Leit elo sinn, wier net gewosst.

Israel verdeedegt den Asaz a schwätzt vu Provokatioun. Si hätten de "béiswëllege Plang" gestoppt, d'Blockad géint d'"Hamas-Terroristen a Gaza" ze duerchbriechen, esou de Ministerpresident Benjamin Netanjahu e Méindeg.

Am meeschte gelies
Patron vum Restaurant "Beim Baron"
Ernesto Prosperi am Alter vun 61 Joer gestuerwen
Video
11
Am Alter vun nëmme 24 Joer
Däitsch Schauspillerin Luna Jordan onerwaart gestuerwen
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
Tëschefall um CR186
Auto tëscht Beetebuerg an der Kockelscheier komplett ofgebrannt
Video
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Weider News
Konferenz Amnesty Lëtzebuerg a CPJPO
Hëlleft Lëtzebuerg Verstéiss géint Mënscherechter ze finanzéieren?
Audio
Wollt Indemnitéite kréien
Elon Musk verléiert Prozess géint OpenAI
Vum Roaming zum Asaz fir de Quantecomputer
Viviane Reding kritt Uerde fir europäesch Meritten
Audio
2
Post op "Truth Social"
Trump stoppt fir Dënschdeg geplangten Attack op Iran no Drock vu Golfstaaten
Ausbroch vun Ebola
Elo méi wéi 100 Doudeger am Kongo, WHO rifft internationalen Noutstand aus
Firwat huet Havanna 300 Drone kaf?
Kuba wërft den USA vir, e Virwand fir eng militäresch Interventioun ze sichen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.