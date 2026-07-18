RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Däitschen Ausseminister Wadephul"Tankrabatt" falsche Wee, fir Auswierkunge vun Iran-Krich ofzefiederen

RTL Lëtzebuerg
Fir de Johann Wadephul muss ee sech laangfristeg vun de fossille Brennstoffer onofhängege maachen.
Update: 18.07.2026 10:41
Den däitschen Ausseminsiter Johann Wadephul op enger Nato-Pressekonferenz am Juli 2026.
Den däitschen Ausseminsiter Johann Wadephul op enger Nato-Pressekonferenz am Juli 2026.
© MARKKU ULANDER/AFP

Elo um Ufank vun der Grousser Vakanz iergere sech natierlech vill Automobilisten driwwer, datt Bensinn an Diesel duerch déi nei Eskalatioun am Iran-Krich nees méi deier ginn a fuerderen, den "Tankrabatt" misst nees agefouert ginn. Den däitschen Ausseminister Johann Wadephul schwätzt sech awer dogéint aus. Dat wier dee falsche Wee, gëtt de Minister an der däitscher Press zitéiert.

D'Auswierkunge vum Krich am Noen Osten kéinte mat dëser Mesure net op Dauer "neutraliséieren" an op Dauer géif een domadder och déi budgetär Kapazitéiten iwwerfuerderen. Fir de Johann Wadephul gëtt et just eng Léier aus der Blockad vun der Strooss vun Hormus: Konsequent rausgoen aus de fossille Brennstoffer, fir sech onofhängeg vun dësen ze maachen.

Am meeschte gelies
Nach bis 20 Auer
Meteolux warnt viru Wiedere mat Knëppelsteng a Wand am ganze Land
Zwee Zeienopriff vun der Police
Zeie gesicht no Accident tëscht Wolz an dem Schumannseck an no Beschiedegung vun Zuchbarriär zu Klengbetten
Recommandatioune vum ACL
Mam Auto an d'Vakanz? Dës Feeler kënne séier deier ginn
Video
Fotoen
2
Enquête wéinst frauduléiser Immigratioun a Korruptioun
Educatiounsministère huet 2024 eng Mataarbechterin entlooss
Audio
Krittäre vum ACL
Belsch Vignette soll einfach a fair ginn
Video
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
No siwenter Ronn vun US-Attacken
Iranesch Attacken op Golfstaaten, Doudesaffer am Kuwait
Dräi Wochen no den Äerdbiewen
Iwwer 5.000 Doudeger am Venezuela, och Lëtzebuerg huet Hëllef geschéckt
Gemeng leet Kondolenzbuch aus
De Student, deen zu Tréier erstach gouf, koum vu Landstuhl
In München ist ein Mann aus Moldau festgenommen worden, der eine Drohne über das Firmengelände eines deutschen Rüstungsunternehmens gelenkt haben soll. Es besteht der Verdacht, dass er sicherheitsrelevante Bilder machte, um sie weiterzugeben.
Site vu Rëschtungsfirma mat Dron iwwerflunn
37 Joer ale Moldawier zu München wéinst Spionage festgeholl
Den Andy Burnham no enger Ried, déi hien den 29. Juni zu Manchester gehalen huet.
7. Regierungschef an 10 Joer
Andy Burnham ass neie Chef vun der brittescher Labour Partei
Frankräich
Zwee Doudeger no staarke Stierm an Donnerwieder, Tornado bei Saint-Etienne
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.