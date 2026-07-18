De Student vun 22 Joer, deen e Mëttwoch zu Tréier erstach gouf, kënnt vu Landstuhl. Do soll déi nächst Woch op der Gemeng e Kondolenzbuch leien, mellt den SWR. Firwat de jonke Mann Mëtt der Woch op oppener Strooss an der Géigend vun der Uni vun engem anere Student, deen d'selwecht al war, mat engem Kichemesser déidlech blesséiert gouf, ass nach onkloer. Déi zwee hu sech, den éischten Informatiounen no, net kannt. D'Affer war an der Klinik u senge schlëmme Blessure gestuerwen. De Beschëllegten, e gebiertegen Afghan, deen zu Tréier gewunnt huet, huet d'Dot antëscht zouginn. Hie war ze lescht a psychiatrescher Behandlung.