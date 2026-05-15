Zu Nantes a FrankräichJong vu 15 Joer bei Ausernanersetzung am Drogemilieu erschoss

AFP, iwwersat vun RTL
De franséischen Inneminister Laurent Nuñez sot bei senger Visitt zu Nantes e Freideg, dass een decisiv géint d'Drogekriminalitéit géif virgoen.
Update: 15.05.2026 17:19
Poliziste virum Héichhaus, an deem et zu Nantes zu der déidlecher Schéisserei komm ass.
© FRED TANNEAU/AFP

En Donneschdegowend gouf am Kader vun enger Ausenanersetzung am Drogemilieu an der franséischer Stad Nantes op e Grupp vun dräi Jugendleche geschoss. Der franséischer Police no wier et am Gank vun engem Héichhaus zu der Dot komm. E 15 Joer ale Jong ass hei gestuerwen an zwee Stéck am Alter vun 13 a 11 Joer si blesséiert ginn.

Dem zoustännege Procoureur no wier den Hannergrond vun der Dot warscheinlech eng Ofrechnung am Drogemilieu. De franséischen Inneminister Laurent Nuñez sot bei senger Visitt zu Nantes e Freideg, dass een decisiv géint d'Drogekriminalitéit géif virgoen. Déi zoustänneg Autoritéite géifen net noloossen.

Schonn e Méindeg waren zu Nice zwou Persoune am Zesummenhang mat der Drogekriminalitéit gestuerwen an dräi weiderer goufe blesséiert.

