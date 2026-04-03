Moundmissioun Artemis 2Kapsel mat de véier Astronauten huet d'Äerdëmlafbunn verlooss

AFP, iwwersat vun RTL
D'Astronauten hu sech um kuerz virun 2 Auer eiser Zäit perséinlech zu Wuert gemellt
Update: 03.04.2026 10:36
Déi véier Astronaute vun der Moundmissioun Artemis 2 hunn een Dag no hirem Start d’Äerdëmlafbunn verlooss a si lo um Wee a Richtung Mound. D’Rakéit vun der Orion-Kapsel huet d’Astronaute mat engem bal sechs Minutten laange Fluch op hir Fluchbunn bei de Mound katapultéiert, wéi den Nasa-Livestream e Donneschdeg den Owend gewisen huet. “Gesäit no engem gudde Schub aus”, huet den Nasa-Kontrollzenter zu Houston erkläert.

D’Astronauten hu sech um kuerz virun 2 Auer eiser Zäit zu Wuert gemellt. “Der Ekipp geet et hei uewen um Wee bei de Mound zimmlech gutt”, sot de Kanadier Jeremy Hansen. “D’Mënschheet huet nach eemol gewisen, wouzou mir fäeg sinn“, huet hie betount.

Déi véier Astronauten, dräi Männer an eng Fra, waren e Mëttwoch den Owend erfollegräich vum Kennedy Space Center am US-Bundesstaat Florida an de Weltall gestart. “Den Artemis-2-Astronauten geet et wonnerbar“, huet den Nasa-Chef Jared Isaacman duerno am Onlinedéngscht X geschriwwen.

Bei der Nasa-Missioun, déi 10 Deeg dauere soll, ass eng Ëmkreesung vum Mound geplangt, eng Moundlandung ass awer net Deel vun der Artemis 2-Missioun. D’Nasa huet awer fir 2028 eng Landung op de Mound geplangt, d’Artemis 2 soll dofir d’Viraussetzungen schafen.

Zu der Crew zielen déi US-amerikanesch Astronautin Christina Koch, hir zwee Kollegen Reid Wiseman a Victor Glover souwéi den Jeremy Hansen. Si solle bei der Ëmkreesung vum Mound och de Südpol vum Äerdtrabant fir eng spéider Moundlandung ausfuerschen. Op der Récksäit vum Mound wäert de Kontakt mat der Buedemstatioun vun der Nasa fir eng kuerz Zäit ënnerbrach sinn. D’Crew wäert da sou wäit vun der Äerd ewech sinn, wéi bis ewell nach keen Astronaut virdrun.

Am meeschte gelies
No 35 Joer Beruffspompjee an d’Pensioun
"E jonkt Meedchen huet meng Hand gehalen an net méi lassgelooss"
Video
Fotoen
8
Wollt eng Verkéierskontroll evitéieren
22 Joer jonke Mann gëtt no Poursuite zu Saarbrécken vun der Police erschoss
Fotoen
Sonndesinterview mat zwou Kriminologinnen
"Kee wëll an de Prisong kommen, dat ass net e Wee, deen ee wielt"
Video
47
Schonn e Freideg geschitt
Lëtzebuerger fält u Klotermauer zu Audun-le-Tiche a stéisst sech de Kapp
Helikopter bei Sich am Asaz
Police stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter
Weider News
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
Tragescht Ongléck
Bam op Grupp vu Leit gefall: 3 Doudesaffer bei Ouschter-Ausfluch zu Flensburg
US-Kampfjet iwwer Iran ofgeschoss
Zweeten Zaldot konnt no Sichaktioun gerett ginn
Ukrain-Krich
5 Doudesaffer bei Dronenattack zu Nikopol
5,2 op der Richterskala
Am Oste vun der Tierkei ass et e Samschdeg de Moien zu engem Äerdbiewe komm
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
