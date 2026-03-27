Recommandatioune vu brittescher RegierungKeng Ecrane fir Kanner ënner zwee Joer

RTL mat AFP
Déi brittesch Regierung huet donieft och geroden, Kanner tëscht zwee a fënnef Joer net wärend dem Iessen oder virum Schlofegoe virun en Ecran ze setzen.
Update: 27.03.2026 13:48
Zwee Kanner sëtze virun engem Bildschierm.
Limitéiert Zäit fir brittesch Kanner virum Bildschierm.
© Sun-Shock on Envato

Keng Ecrane fir Kanner ënner zwee Joer an nëmmen eng Stonn den Dag fir Kanner tëscht zwee a fënnef Joer. Déi brittesch Regierung huet e Freideg Recommandatiounen erausgi fir d’Zäit, déi Kanner virun engem Ecran verbréngen. Eltere kréien ausserdeem geroden, Kanner am Alter tëscht zwee a fënnef Joer net wärend dem Iessen oder virum Schlofegoe virun en Ecran ze setzen an no Méiglechkeet dobäi ze sinn.

De Keir Starmer
De Keir Starmer
© AFP

Kanner an der digitaler Welt opzéien, wier fir Elteren net einfach, sou de brittesche Premier Keir Starmer. Ecrane wieren iwwerall a Rotschléi dacks widderspréchlech. Seng Regierung géif Elteren “an deem Kampf” net eleng loossen an dowéinst déi Recommandatiounen, sou de Starmer weider.

Grondlag fir d’Empfeelungen ass eng Ënnersichung, déi d’Regierung an Optrag ginn hat. Dobäi war festgestallt ginn, dass laang Zäit virun engem Ecran d’Aktivitéite vu Kanner beanträchtege kann, déi wichteg fir seng Entwécklung sinn, wéi Schlof, Beweegung, kreatiivt Spillen an Interaktioun mat den Elteren. Et wier de Wonsch vun Eltere gewiescht, kloer Informatioune fir den Alldag ze kréien, firwat et wichteg ass, déi Zäit virum Ecran ze limitéieren.

Éisträich verbitt Social Media fir Kanner ënner 14 Joer

D’Regierung an Éisträich huet e Freideg iwwerdeems decidéiert, Social Media fir Kanner a Jugendlecher ënner 14 Joer ze verbidden. Dat huet de Vizekanzler Andreas Babler matgedeelt, nodeems sech d’Koalitioun aus ÖVP, SPÖ an NEOS no laange Verhandlungen eens ginn ass. Zousätzlech ass eng Reform vun de Schoulprogrammer geplangt. An den ieweschte Klasse soll en neit obligatorescht Fach mam Numm “Medien und Demokratie” agefouert ginn, an deem Schüler léieren, wéi een zum Beispill mat “Fake News” ëmgeet.

A Groussbritannien, grad esou wéi an aneren europäesche Länner, gëtt och iwwert sou e Social-Media-Verbuet fir Kanner a Jugendlecher diskutéiert. Am Uewerhaus war schonn am Januar no australeschem Virbild fir e Verbuet gestëmmt ginn, wou Plattforme wéi Tiktok oder Instagram fir Jonker ënner 16 Joer verbuede sinn. D’Ënnerhaus hat déi Initiativ nach kasséiert gehat. D’Regierung géing elo a Pilotprojeten aner Modeller ënnersiche loossen, wéi zum Beispill zäitlech Limitte fir d’Benotze vun Appen.

Am meeschte gelies
Tëscht Aasselbuer an Ëlwen
Déidleche Verkéiersaccident op der N12, Bäifuererin nach op der Plaz gestuerwen
Video
Fotoen
Play-Off an der Nations League
Zwee gutt Spillzich ginn duer, Lëtzebuerg setzt sech mat 2:0 op Malta duerch
Video
Audio
40
Reouverture zu Veianen
Hotel Oranienburg: "E Projet, wéi deen hei, ass ni wierklech fäerdeg"
Video
Fotoen
RTL-Informatioune confirméiert
Paulette Lenert interesséiert un engem Posten am Staatsrot
Audio
3
Mir hu bei der Police nogefrot
Wann een e Messer bei sech huet, ginn et kloer Reegelen, déi ze respektéiere sinn
Video
Fotoen
Weider News
Fir den 250. US-Onofhängegkeetsdag
US-Dollarschäiner kréien d'Ënnerschrëft vum President Donald Trump
Video
19
Ouverture vu Strooss vun Hormus
US-President Trump verlängert nees Ultimatum un den Iran
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
US-Politiker fuerdert Ausso vum Sarah Ferguson am Epstein-Dossier
LIVE
Krich am Iran
USA gi weider op Konfrontatioun – Spannungen am Golf riskéieren ze eskaléieren
Video
Den Donald Trump schwätzt mat Journalisten, éier hien u Bord vun der Air Force One geet.
Pakistan an Tierkei wëlle vermëttelen
Iran hätt op US-Friddensplang geäntwert, mellt iranesch Noriichtenagence
7
Mat de Stëmme vun der Extrême droite
D'EU-Parlament stëmmt fir Expulsiounszentere baussent der EU - CSV-Deputéiert stëmme géint Text
