Den US-Ambassadeur fir d'Belsch, de Bill White, hält e Sonndeg zu Bréissel eng grouss Feier fir den 250. Joresdag vun der Grënnung vun den USA. Ënnert de Gäscht am Parc du Cinquantenaire am Europaquartier vun der belscher Haaptstad sinn ënnert anerem de belsche Premier Bart de Wever an den Nato-Generalsekretär Mark Rutte.
Der US-Ambassad no sinn ënnert anerem ee Fluch vun engem "historesche Fliger", e Freedefeier an ee Country-Concert geplangt. Bei senger Annonce fir de "phenomenaalsten a fantasteschsten" Event hat de White u sech nach US-Kampfjets versprach. Dee Plang gouf allerdéngs vun de belsche Loftraumautoritéite gekippt.