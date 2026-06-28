RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kritik um EventUS-Ambassadeur feiert 250. Anniversaire vun den USA zu Bréissel mat héije Gäscht

AFP
Kritik um Event gëtt et ënnert anerem vun engem Awunner-Kommitee. Si bekloen, datt den ëffentleche Raum ëmmer méi dacks géif privatiséiert ginn.
Update: 28.06.2026 08:38
Der US-Botschafter in Belgien, Bill White, veranstaltet am Sonntag in Brüssel eine große Feier zum 250. Jahrestag der Gründung der USA. Als Gäste werden unter anderen der belgische Premier Bart de Wever und Nato-Generalsekretär Mark Rutte erwartet.
Kritik um Event gëtt et ënnert anerem vun engem Awunner-Kommitee. Si bekloen, datt den ëffentleche Raum ëmmer méi dacks géif privatiséiert ginn.
© BELGA/AFP/Archiv

Den US-Ambassadeur fir d'Belsch, de Bill White, hält e Sonndeg zu Bréissel eng grouss Feier fir den 250. Joresdag vun der Grënnung vun den USA. Ënnert de Gäscht am Parc du Cinquantenaire am Europaquartier vun der belscher Haaptstad sinn ënnert anerem de belsche Premier Bart de Wever an den Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Der US-Ambassad no sinn ënnert anerem ee Fluch vun engem "historesche Fliger", e Freedefeier an ee Country-Concert geplangt. Bei senger Annonce fir de "phenomenaalsten a fantasteschsten" Event hat de White u sech nach US-Kampfjets versprach. Dee Plang gouf allerdéngs vun de belsche Loftraumautoritéite gekippt.

Am meeschte gelies
No Fuerfeeler
Gefier war zu Bollenduerf an d'Sauer geroden
Hëtzt am Parc Merveilleux
Wéi ginn d'Déieren am Beetebuerger Park ofgekillt?
Video
Fotoen
4
Op Uerder vum Parquet
Iwwer 700 Leit goufen an der Nuecht op e Samschdeg ugehalen a kontrolléiert
Spearphishing
De Lëtzebuerger Staat war op Nationalfeierdag Zil vu Phishing ginn
Observatoire de l’Habitat
Hausse bei de Verkeef vu Logement, Locatiounspräisser weider um Klammen
Video
19
Weider News
Israeelesche Premier Benjamin Netanjahu
Sollt hien d'Wale gewannen
Netanjahu wëll "eng grouss national Regierung" op d'Bee stellen
E Gebai zu La Gueira, wat zum gréissten Deel an de Koup gefall ass.
Rettungsaktioun geet just lues virun
Autoritéite mellen antëscht 1.430 Doudeger no Äerdbiewen am Venezuela
Ein Pilot, der mit seinem Kleinflugzeug in den höchsten Wolkenkratzer in Peking gekracht ist, ist nach Angaben der chinesischen Behörden bei dem Absturz ums Leben gekommen. 13 Menschen wurden zudem verletzt.
13 Blesséierter
Klenge Fliger an een Héichhaus zu Peking geflunn - Pilot dout
Nach US-Angriffen auf Ziele im Iran hat Teheran Gegenschläge gegen US-Einrichtungen in der Golfregion gemeldet. Auslöser war nach US-Angaben ein iranischer Angriff auf ein Handelsschiff in der Straße von Hormus.
Strooss vun Hormus
Den Iran an d'USA gräife sech trotz Wafferou géigesäiteg weider un
No presuméierter Attack op Schëff
USA revanchéiere sech mat Attack op den Iran
Zu Washington hu Vertrieder vun den USA, dem Libanon an Israel a Kaderaccord ënnerschriwwen, deen de Krichszoustand tëscht den Noperen am Noen Osten op en Enn brénge soll.
Basis fir e Friddensofkommes
D'USA, de Libanon an Israel ënnerschreiwe Kaderaccord
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.