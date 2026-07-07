RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Forum fir VerdeedegungsindustrieLëtzebuerg baut Kooperatioun mat NATO-Partner weider aus

Pierre Weimerskirch
Den NATO-Sommet fänkt um Dënschdegowend mat engem Iessen un. Den Ament ass zu Ankara schonn e Forum fir d’Verdeedegungsindustrie, wou Lëtzebuerg weider Kooperatiounen annoncéiert huet.
Update: 07.07.2026 14:13
NATO Ankara Defense Industry Forum
Zu Ankara ass um Dënschdeg e Forum fir d'Verdeedegungsindustrie, un deem och Lëtzebuerger Betriber deelhuelen.
© DILARA IREM SANCAR/Anadolu via AFP

D'Verdeedegungsministesch Yuriko Backes sot am RTL-Interview, dass een elo dräi zousätzlech Kooperatiounen agaangen ass, respektiv verdéift huet.

Et gouf annoncéiert, dass 10 Global-Eye-Fliger vun der Firma Saab déi aktuell AWACS-E-3A-Maschinne sollen ersetzen. D'Zil wier et, eng europäesch Léisung ze hunn, fir de Loftraum ze sécheren.

D'Yuriko Backes: "Hei wäert Lëtzebuerg mat aneren Natiounen och dozou contribuéieren. Hei geet et ëm Radar-baséiert Iwwerwaachung, déi mer kënnen iwwert eisem Kontinent asetzen."

Lëtzebuerg huet scho viru méi laangem d'MRTT-Unitéit zesumme mat den Hollänner gegrënnt. Dat si Fligeren, déi an der Loft kënnen tanken. Mat Finnland gouf um Dënschdeg e weidert Land opgeholl an esou kënnt een op mëttlerweil zéng esou Fligeren. An den nächste Jore sollen nach zwee zousätzlech Fligeren dobäi kommen, esou d'Lëtzebuerger Verdeedegungsministesch.

D'Yuriko Backes mam NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
D'Yuriko Backes mam NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
© DILARA IREM SANCAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Bei Seelenen Äerden mat Partner zesummeschaffen

Fir och an Zukunft Accès op Seelen Äerden ze hunn, trëtt Lëtzebuerg engem Konsortium vu Länner bäi, déi den Accès op dës wäertvoll Ressourcë wëllen ofsécheren.

Et géif hei ëm d'Resilienz vu Liwwerkette goen, esou d’Yuriko Backes: "Hei ass et och wichteg ze ënnersträichen, dass mer mëttlerweil och Lëtzebuerger Entreprisen hunn, déi an dësem Domän aktiv sinn."

Fir Lëtzebuerg als Alliéierte vun der EU wier et wichteg, och an esou Kooperatioune mat ze wierken. Et wier awer och fir d'Lëtzebuerger Entreprisë wichteg an esou Koalitioun ze sinn.

Den NATO-Sommet fänkt offiziell um Dënschdegowend un a geet nach bis e Mëttwochowend.

Am meeschte gelies
52 Mol live gesinn an Autogramm tätowéiert
Robbie Williams-Fans sti schonn zënter e Méindeg de Moie virun der Luxexpo
Video
3
Reaktioun vum FIFA-President
Gianni Infantino weist Kritik zréck, Folarin Balogun dierf spillen
40
US-President gëtt zou
Donald Trump huet bei Gianni Infantino "Iwwerpréiwung" vu rouder Kaart gefrot
36
Futtball-WM
Spuenien eliminéiert Portugal, d'Belsch klappt d'USA
24
Grousse Public Viewing um Glacis
"De leschte Moment e Gol ass ëmmer schued"
Video
Audio
Fotoen
8
Weider News
D'Marine Le Pen bei engem Evenement vum RN de 4. Juli 2026.
Appellprozess a Frankräich
Marine Le Pen ka 15 Méint laang net gewielt ginn, Presidentiellen 2027 awer a priori méiglech
Schwaarzen Damp iwwer Moskau no ukrainescher Dronenattack ze gesinn
Een Doudege bei Ugrëff op Russland
Ukrainesch Dronen hu Moskau an d'Viséier geholl
A verschiddene chineesesche Regioune gesäit et de Moment esou aus
Schwéier Wiederen
Op d'mannst 15 Doudeger a China no Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen
Macron op Visitt a Syrien
Op d'mannst 18 Blesséierter bei Explosioun zu Damaskus
Vott am EU-Parlament
Nei Reegele fir System vu Sozialversécherungen
Grenzregioun zu Afghanistan an Iran
Néng Poliziste bei Ugrëff op pakistanesche Kontrollpunkt ëmbruecht
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.