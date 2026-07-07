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Grenzregioun zu Afghanistan an IranNéng Polizisten a Pakistan bei Ugrëff op Kontrollpunkt ëmbruecht

RTL mat AFP
Bei engem Ugrëff op e Kontrollpunkt a Pakistan goufen néng Polizisten ëmbruecht – d'Dot gëtt islamistesche Militanten zougeschriwwen.
Update: 07.07.2026 09:46
Staatlechen Informatiounen no konnten d'Autoritéiten d'Militanten aus der Regioun verdreiwen.
© AAMIR QURESHI/AFP

Néng Poliziste sinn a Pakistan bei engem arméierten Ugrëff op e Kontrollpunkt, dee fir d'Sécherheet vun engem neien Damm zoustänneg ass, ëm d'Liewe komm. Zousätzlech gi weider Membere vun der Sécherheetsekipp vermësst.

E Spriecher vun der Regierung vun der Regioun Belutschistan huet déi Zuele confirméiert an erkläert, datt ënner de Verstuerwenen héichrangeg Polizisten aus verschiddene Statioune sinn. D'Attack gëtt iwwerdeems islamistesche Militanten zougeschriwwen.

Staatlechen Informatiounen no konnten d'Autoritéiten d'Militanten aus der Regioun verdreiwen.

D'Regioun Belutschistan, déi räich u Mineralien ass an un Afghanistan souwéi den Iran grenzt, ass zanter Joren d'Zil vu separatisteschen Ugrëffer. D'Militante viséieren do net nëmmen déi staatlech Strukturen, mee och auslännesch Investisseuren an Infrastrukturprojeten un.

D'Attacken an de Grenzregiounen hu sech an de leschte Méint intensivéiert. Pakistan mécht dofir Gruppen aus Afghanistan verantwortlech, wärend d'afghanesch Autoritéiten all Bedeelegung dementéieren.

Als Reaktioun op d'Well vun Attacken huet Pakistan an de leschte Méint Loftugrëff op afghaneschem Territoire duerchgefouert. Pakistan behaapt, domat gezielt géint d'Militante virzegoen, wärend d'Taliban-Regierung an d'Vereenten Natioune mellen, datt dobäi Dosenden Zivilisten ëm d'Liewe koumen.

In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 24 Menschen getötet worden. Wie ein hochrangiger Behördenvertreter sagte, wurden bei der Bombenexplosion in Baluchistan im Südwesten Pakistans zudem mehr als 50 Menschen verletzt.
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