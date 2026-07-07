RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Een Doudege bei Ugrëff op RusslandUkrainesch Dronen hu Moskau an d'Viséier geholl

AFP, iwwersat vun RTL
Russland ass e Méindeg den Owend nees Zil vun enger gréisserer ukrainescher Dronenattack ginn, nodeem hir Arméi kuerz virdrunner d'Ukrain ugegraff hat.
Update: 07.07.2026 12:51
Schwaarzen Damp iwwer Moskau no ukrainescher Dronenattack ze gesinn
Schonn am Juni gouf et schwaarzen Damp iwwer Moskau no enger ukrainescher Dronenattack.
© AFP (Archiv)

Russeschen Informatiounen no huet déi ukrainesch Arméi méi wei 400 Dronen op Moskau lancéiert. Zenter e Méindeg den Owend wiere ronn 430 Drone vun der Ukrain a Richtung Moskau gestart, huet de Buergermeeschter vun der russescher Haaptstad Sergej Sobjanin en Dënschdeg de Moien an den Online Medien erkläert. "Déi meescht
Drone konnten awer schonns vun der Loftofwier wäit viru Moskau neutraliséiert ginn. 36 weiderer si beim Ugrëff op d'Haaptstad zerstéiert ginn."

Dem Gouverneur vun der russescher Regioun Belgorod Aleksandr Schuwajew no huet déi ukrainesch Arméi d'Stad, déi am Südweste vu Russland läit, wéi och d'Regioune ronderëm, mat enger Partie Rakéiten ugegraff. Eng Persoun aus dem Duerf Belowskoje an der Géigend vu Belgorod ass beim Ugrëff em d'Liewen komm, sou de Schuwajew op der staatlecher Online-Plattform "Max". De Méindeg sinn duerch russesch Ugrëff op d'Ukrain 30 Leit gestuerwen.

An deene leschte Méint huet d'Ukrain hir Dronenugrëff op Moskau wäit hannert der Front verstäerkt. Dësen Ugrëff vun der Ukrain an der Nuecht op en Dënschdeg war kuerz virum Start vum NATO-Sommet an der Tierkei. Bei de Gespréicher vun der Militärallianz steet och déi weider Ënnerstëtzung vu Kiew um Programm. Zu dësem Treffen ass den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj agelueden.

Am meeschte gelies
52 Mol live gesinn an Autogramm tätowéiert
Robbie Williams-Fans sti schonn zënter e Méindeg de Moie virun der Luxexpo
Video
3
Reaktioun vum FIFA-President
Gianni Infantino weist Kritik zréck, Folarin Balogun dierf spillen
39
US-President gëtt zou
Donald Trump huet bei Gianni Infantino "Iwwerpréiwung" vu rouder Kaart gefrot
35
Vun Interpol gesicht
Drëtte Verdächtegen am Kader vun Homejacking zu Eeschwëller op Phuket festgeholl
No Affär ronderëm Folarin Balogun
UEFA reagéiert: "Rout Linn gouf iwwerschratt"
9
Weider News
A verschiddene chineesesche Regioune gesäit et de Moment esou aus
Schwéier Wiederen
Op d'mannst 15 Doudeger a China no Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen
Macron op Visitt a Syrien
Op d'mannst 18 Blesséierter bei Explosioun zu Damaskus
Vott am EU-Parlament
Nei Reegele fir System vu Sozialversécherungen
Grenzregioun zu Afghanistan an Iran
Néng Poliziste bei Ugrëff op pakistanesche Kontrollpunkt ëmbruecht
Ausfäll bei Stroum a Waasser
Super Taifun "Bavi" suergt fir Zerstéierung op US-Pazifikinselen
Video
De Mark Rutte um Méindegowend an der Tierkei. D'Memberstaate géife grouss Efforte maachen.
NATO-Sommet an der Tierkei
Europa a Kanada gi mëttlerweil 4 Prozent vum PIB fir Verdeedegung aus, esou de Mark Rutte
4
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.