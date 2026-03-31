Lex Delles op AarbechtsvisittA Portugal steet am Mëttelpunkt d'Energie

Jeannot Ries
Wat den Energieverbrauch ubelaangt, konnt Portugal déi éischt Méint vum Joer 83% vu sengem Elektresch aus Erneierbare produzéieren.
Update: 31.03.2026 19:48
Déi prtugisesch Ministesch fir Ëmwelt an Energie, Maria da Graça Carvalho, huet am Kader vun der Visite vun hirem Lëtzebuerger Homologe ervirgestrach, dat wat den Energieverbrauch ubelaangt, Portugal déi éischt Méint vum Joer 83% vu sengem Elektresch aus Erneierbare produzéiere konnt. Vu Wand, Sonn, Waasser bis souguer geothermale Quellen. Domat ass den 10-Milliounen-Awunner-Staat europäesche Leader. Eng Positioun, vun där och Lëtzebuerg, indirekt profitéiere kéint.

''Op eng gewëss Aart a Weis si mir komplementar. Mir kënnen a Projete mat erneierbaren Energien investéieren an en Deel dovu ka vu Lëtzebuerg benotzt ginn. Iwwer statistesch Transferten, wéi europäesch Direktiven eis dat erlaben. Mir ginn dann op de Wee vu kombinéierten Investitiounen, wat dës Projeten ubelaangt.’' sou d’Maria da Graça Carvalho

D’Produktioun vun erneierbaren Energien, sief et Wand, Waasser oder Sonn ass a Portugal méi bëlleg wéi bei eis. Dofir ginn et déi europäesch Mechanismen, wou Lëtzebuerg och Projeten a Portugal ënnerstëtze kéint. Sou wéi dat schonn de Fall a Finnland oder an Estland ass.

D’europäesch Energie-Minister koumen iwwer Videokonferenz zesummen

Eng Reunioun, déi béid Minister aus dem Portugal a Lëtzebuerg zesumme vu Lissabon aus verfollegt hunn. En informellen europäeschen Energie-Conseil, wou et ënner anerem drëms goung, um Ament wou d’Energie-Präisser staark klammen, sech ze koordinéieren. Fir datt de Maart net ganz aus dem Rudder geréit. Och wat de Gas ubelaangt, sou de Lex Delles.

‘’Well mir wëssen, dass mer elo nach ronn 28 % Gasreserven hunn. Wa mer elo an do gëtt et europäesch Koordinatiounsplazen, wou mer soen, majo, et muss elo direkt gefëllt ginn, fir op e gewësse Seuil ze kommen. Mee wa mer dat elo maachen, da maache mer den Drock nach eng Kéier méi héich op de ganze Gasmarché. Dofir op deem Niveau eng Koordinatioun. An awer och d’Fro, wéi eng Mechanismen hu mer iwwerhaapt, fir kënne méi onofhängeg ze ginn, fir kënne méi séier erneierbar Energië kënnen ze produzéieren.’’

Energiespuere gëtt en Thema

Do soll d’Klima-Agence an nächster Zäit hei am Land sensibiliséieren. De Minister Lex Delles werft eng Rei Froen op.

‘’Muss ech all Kéiers den Auto huelen, wann ech just 300 Meter fueren, da kann ech och zu Fouss goen? Gëllt eng Alternativ mam ëffentlechen Transport? Muss ech d Heizung bis hannenhin opdréien, wann ech net doheem sinn? Soll ech d’Luucht net ausmaachen, wann ech net am Raum sinn? Dat sinn alles kleng Gesten, déi engem am Fong net opfalen, mee wou awer jiddweree schonn eppes kann dozou bäidroen. ‘’

All dat géif dem Portmonnie guttdoen an et géif derzou bäidroen, datt mer um Ament, wou eng Liwwerung ausfale kéint, ons Reserve behalen.

Am meeschte gelies
Face-à-face mam Nora Back an dem Marc Spautz
"Iwwert de Mindestloun hu mer net geschwat"
Video
Audio
85
Däitsch Ostsee
Buckelwal "Timmy" an der Wismarer Bucht huet sech fräigeschwommen
Video
Geschate Wäert vu 4,4 Milliounen Euro
88 Kilogramm Kokain am Cargo Center saiséiert, véier Leit festgeholl
Haff Réimech géint Wëllschwäi-Plo
"Dat biologescht Gläichgewiicht ass net méi do"
Video
Audio
Fotoen
22
No 4 Joer Paus
Comeback vum Céline Dion zu Paräis mat 10 Concerten am September
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zanter dräi Joer ass Krich am Sudan
Sexualiséiert Gewalt gëtt ëmmer méi als Waff agesat
Audio
Fotoen
0
Erënnerung u Massaker
Gedenkfeier fir véierte Joresdag vu Befreiung vu Butscha
Video
Fotoen
Däitsch Ostsee
Buckelwal "Timmy" an der Wismarer Bucht huet sech fräigeschwommen
Video
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
D'franséisch Transportfirma Ziegler gouf a Liquidatioun gesat
LIVE
Bei der Explosion eines Geschosses in einer Stellung der UN-Mission im Libanon (Unifil) ist ein Blauhelmsoldat getötet worden.
UN-Missioun Unifil
Blohelmzaldot bei Explosioun am Süde vum Libanon ëmkomm
Der Iran-Krieg hat US-Präsident Trump zufolge einen "Regimewechsel" in Teheran erreicht. Seine Regierung habe es bei Gesprächen mit Teheran "mit anderen Leuten zu tun als mit denen, mit denen jemals zuvor jemand zu tun hatte", sagte Trump.
Donald Trump ass sech "sécher"
Iran-Krich hätt "Regimewiessel" zu Teheran erreecht
