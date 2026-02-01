Ee Geriicht an Texas huet dat esou decidéiert, an dobäi d’Virgoen vun der US-Regierung ongewéinlech schaarf kritiséiert: D’Beméiunge vun der Regierung fir Expulsiouns-Quoten anzehalen, wiere schlecht duerchduecht an inkompetent ëmgesat a géifen esouguer Kanner reegelrecht traumatiséieren.
De Fall vum Liam Ramos a sengem Papp huet an den USA selwer awer och international fir vill Diskussiounen gesuergt: Dem Papp vum Jong gouf virgehäit, illegal aus dem Ecuador an d’USA komm ze sinn. Een Affekot huet awer preziséiert, datt de Mann op enger offizieller Grenz Asyl ugefrot hat.