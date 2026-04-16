RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Telefonat mat libaneseschem PresidentTrump annoncéiert Wafferou vun 10 Deeg tëscht Israel a Libanon

RTL mat AFP
Wéi den US-President en Donneschdeg gemellt huet, soll d'Wafferou fir déi nächst 10 Deeg gëllen. Nach en Donneschdeg am fréie Mëtteg hat Israel eng wichteg Bréck am Süde vum Libanon zerstéiert.
Update: 16.04.2026 17:58
Den US-President Donald Trump.
© afp

Den US-President huet en Donneschdeg op senger Plattform Truth Social eng Wafferou tëscht Israel an dem Libanon annoncéiert. Dat nodeems den Trump en Telefonsgespréich mam libanesesche President Joseph Aoun gefouert huet. D’Wafferou soll vun en Donneschdegowend 23 Auer eiser Zäit u gëllen.

Déi libaneesesch Arméi hat en Donneschdeg am fréie Mëtteg nach matgedeelt, datt bei israeeleschen Attacken d’Qasmiyeh-Bréck iwwert dem südleche Litani-Floss zerstéiert gouf. Domat ass elo eng vun de leschte strategesch wichtege Verbindunge vum Südlibanon mam Rescht vum Land ofgetrennt an d’Géigend südlech vum Floss isoléiert. Bei den Attacke gouf et och een Doudesaffer an dräi Blesséierter.

De libanesesche President Joseph Aoun hat am Virfeld e Gespréich mam israeelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu refuséiert. D’USA soll den Aoun gefrot hunn, en “direkte Kontakt” mat sengem israeeleschen Homolog ze sichen, heescht et aus libanesesche Regierungskreesser. De President hätt den US-Ausseminister Marco Rubio doriwwer an engem Telefonat informéiert an d’USA géif d’Positioun vum Libanon “verstoen”. En Donneschdegmëtteg soll de Joseph Aoun och mam Donald Trump e Telefonsgespréich gehalen hunn.

Den US-President hat e Mëttwoch Gespréicher op héchstem Niveau tëscht Israel an dem Libanon annoncéiert. Fir déi éischt Kéier zanter méi wéi dräi Joerzéngten haten zu Washington en Dënschdeg Vertrieder aus béide Länner Gespréicher gefouert, déi allerdéngs ouni Resultat bliwwe sinn.

Israel an de Libanon hu bis elo keng offiziell diplomatesch Bezéiungen a befanne sech zanter 1948 formell am Krichszoustand. Zanter dem Ufank vum Iran-Krich den 28. Februar sinn och d’Kämpf tëscht Israel an der vun Iran ënnerstëtzter Hisbollah am Süde vum Libanon nees intensiv amgaangen.

Video
37
Video
Fotoen
3
Audio
Lëtzebuerger Ausseminister iwwer Iran-Krich
Xavier Bettel: "Mir hunn eng gutt Militärmusek wann Der wëllt, mee keng Flotilla an nëmmen ee Fliger"
9
Weider News
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.