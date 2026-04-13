RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fluchbegleeder wiere sechLufthansa och e Mëttwoch an Donneschdeg vu Streike betraff

RTL mat AFP
No de Pilote streikt elo och d'Kabinnepersonal bei der Lufthansa, wat um Mëttwoch an Donneschdeg fir weider Ënnerbriechungen am däitsche Fluchverkéier suerge wäert.
Update: 13.04.2026 20:36
De Streik soll um Hallefnuecht ufänken a schléisst sech deemno direkt un dee vun de Pilote vun e Méindeg an en Dënschdeg un.
© ALEXANDRA BEIER/AFP

Nodeems d’Pilote vun der Lufthansa mat Streiken déi lescht Deeg fir gréissere Chaos am däitsche Fluchverkéier gesuergt hunn, kënnt et um Mëttwoch an Donneschdeg zu weideren Ënnerbriechungen. D’Kabinnepersonal manifestéiert déi zwee Deeg, sou datt viraussiichtlech all Lufthansa-Flich vu Frankfurt a München ausfalen, sou wéi och d’Flich vun der Duechter-Airline Cityline vu Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin an Hannover.

Annulatiounen a Retarden
D'Pilote vun der Lufthansa streike Méindeg an Dënschdeg – och Flich zu Lëtzebuerg betraff

Ob och Vollen op Lëtzebuerg vum Streik affektéiert sinn, ass um Méindeg den Owend nach net kloer.

Am meeschte gelies
Video
Video
Audio
49
Video
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Florida
Vun Nopesch entdeckt
Viktor Orban ofgewielt
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.