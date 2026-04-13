Nodeems d’Pilote vun der Lufthansa mat Streiken déi lescht Deeg fir gréissere Chaos am däitsche Fluchverkéier gesuergt hunn, kënnt et um Mëttwoch an Donneschdeg zu weideren Ënnerbriechungen. D’Kabinnepersonal manifestéiert déi zwee Deeg, sou datt viraussiichtlech all Lufthansa-Flich vu Frankfurt a München ausfalen, sou wéi och d’Flich vun der Duechter-Airline Cityline vu Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin an Hannover.
De Streik soll um Hallefnuecht ufänken a schléisst sech deemno direkt un dee vun de Pilote vun e Méindeg an en Dënschdeg un.
Ob och Vollen op Lëtzebuerg vum Streik affektéiert sinn, ass um Méindeg den Owend nach net kloer.